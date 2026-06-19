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Profil dan Potret Cantik Baila Fauri, Member Group No Na yang Diisukan Dekat dengan Dani Hubner

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |19:12 WIB
Profil dan Potret Cantik Baila Fauri, Member Group No Na yang Diisukan Dekat dengan Dani Hubner
Profil dan Potret Cantik Baila Fauri, Member Group No Na yang Diisukan Dekat dengan Dani Hubner (Foto: Instagram)
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JAKARTA – Nama Baila Fauri tengah menjadi perbincangan warganet setelah dikaitkan dengan Dani Hubner, kakak dari pemain Timnas Indonesia, Justin Hubner. Kabar tersebut mencuat usai Dani mengunggah foto bersama Baila melalui Instagram Story di akun pribadinya.

Dalam unggahan tersebut, Baila dan Dani terlihat berpose dengan gaya yang serupa. Momen itu pun langsung menarik perhatian publik dan memicu berbagai spekulasi di media sosial. Tak sedikit netizen yang memberikan dukungan dan menilai keduanya tampak serasi.

Potret Seksi Baila Fauri

Lantas, siapa sebenarnya sosok Baila Fauri? Berikut profil singkat penyanyi muda berbakat tersebut.

Profil Baila Fauri

Baila Shaquanda Fauri atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Baila Fauri lahir pada 28 September 2001. Ia merupakan penyanyi asal Indonesia yang mulai dikenal publik sejak mengikuti ajang pencarian bakat menyanyi Indonesian Idol Junior musim pertama.

Saat ini, Baila aktif sebagai anggota grup vokal perempuan No Na yang berada di bawah naungan label internasional 88rising. Bersama grup tersebut, ia terus mengembangkan kariernya di industri musik, baik di dalam maupun luar negeri.

Baila Fauri

Perjalanan Karier

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