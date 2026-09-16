Cuaca Lagi Panas Banget, Ini Trik Bikin Makeup Tetap Nempel Seharian

SIANG hari di Indonesia belakangan terasa semakin menyengat. Beraktivitas di luar rumah selama beberapa jam saja sudah cukup membuat tubuh berkeringat dan wajah terasa gerah. Bagi mereka yang tetap ingin tampil dengan makeup, kondisi seperti ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Panas, keringat, kelembapan, dan produksi minyak berlebih dapat membuat makeup yang awalnya terlihat flawless perlahan berubah. Foundation mulai patchy, concealer masuk ke garis halus, blush memudar, sementara area T-zone terlihat semakin mengilap.

Namun, makeup yang tahan panas bukan berarti harus menggunakan foundation super tebal atau menambahkan bedak sebanyak mungkin. Justru, para makeup artist mengandalkan beberapa trik sederhana untuk membuat riasan lebih ringan sekaligus lebih awet. Seperti apa?

Dilansir dari Vogue, berikut trik bikin makeup tetap nempel seharian di cuaca panas:

1. Mulai dari skin prep yang ringan

Rahasia makeup tahan lama sebenarnya dimulai sebelum foundation diaplikasikan. Ketika cuaca panas, hindari menggunakan terlalu banyak lapisan skincare yang membuat kulit terasa licin atau terlalu lembap. Kondisi itu membuat base makeup lebih mudah bergeser ketika bercampur dengan keringat.

Gunakan cleanser, pelembap bertekstur ringan, kemudian sunscreen. Pilih produk yang cepat menyerap dan beri jeda beberapa saat sebelum melanjutkan ke makeup.

Untuk kulit yang mudah berminyak, primer dengan efek gripping atau oil-control bisa diaplikasikan pada area yang paling cepat mengilap, seperti dahi, hidung, dan dagu. Kuncinya bukan membuat kulit sekering mungkin, tetapi menciptakan permukaan kulit yang cukup terhidrasi tanpa terasa berat.

2. Pilih base makeup yang lebih tipis

Saat menghadapi cuaca panas, foundation dengan coverage tinggi mungkin terasa seperti pilihan yang aman. Namun, lapisan makeup yang terlalu tebal justru bisa membuat wajah terasa berat dan lebih mudah terlihat cakey ketika terkena keringat.

Coba gunakan skin tint, tinted sunscreen, atau foundation ringan sebagai base. Setelah itu, gunakan concealer hanya pada area yang memang membutuhkan coverage tambahan.

Bekas jerawat, kemerahan, atau lingkaran hitam tidak harus ditutupi dengan foundation tebal di seluruh wajah. Teknik ini membuat complexion tetap terlihat seperti kulit asli sekaligus mengurangi jumlah produk yang berpotensi bergeser sepanjang hari.

3. Gunakan teknik layering

Salah satu trik yang bisa membuat makeup lebih tahan lama adalah mengaplikasikan produk dalam lapisan tipis. Alih-alih menggunakan satu lapisan foundation yang tebal, aplikasikan sedikit demi sedikit dan blend hingga menyatu dengan kulit. Hal yang sama dapat dilakukan pada blush dan bronzer.

Untuk warna pipi, gunakan cream blush tipis sebagai lapisan pertama. Kemudian, kunci dengan sedikit powder blush dengan warna senada. Teknik ini membantu menciptakan warna yang lebih tahan lama tanpa membuat wajah terlihat terlalu berat.

Namun, layering bukan berarti menumpuk produk sebanyak mungkin. Lapisan yang tipis dan merata justru menjadi kuncinya.