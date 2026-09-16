Mengenal Mindfulness yang Ramai Dibahas karena Maudy Ayunda, Ternyata Ini Manfaatnya Buat Kesehatan

Mengenal Mindfulness yang Ramai Dibahas karena Maudy Ayunda, Ternyata Ini Manfaatnya Buat Kesehatan (Foto: Okezone)

JAKARTA - Di tengah derasnya informasi dan berbagai aktivitas sehari-hari, seseorang dapat tanpa sadar menjalani banyak hal secara otomatis. Mindfulness menjadi salah satu cara untuk melatih diri agar kembali menyadari apa yang sedang dilakukan, dirasakan, dan dipikirkan pada saat ini.

Mindfulness belakangan kembali menjadi sorotan setelah nama Maudy Ayunda ramai diperbincangkan terkait kontennya mengenai cara menghadapi derasnya pemberitaan buruk.

Di luar polemik tersebut, mindfulness sebenarnya merupakan konsep yang dikenal dalam dunia kesehatan dan berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk menghadirkan kesadaran penuh dalam menjalani aktivitas.

Pengertian Mindfulness

Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan menjelaskan mindfulness sebagai kondisi ketika tubuh dan pikiran hadir sepenuhnya saat melakukan suatu kegiatan.

Artinya, seseorang menyadari apa yang sedang dilakukan sekaligus memperhatikan hal-hal yang dirasakan melalui pancaindra.

Konsep ini berbeda dari sekadar menghindari sesuatu yang membuat tidak nyaman. Dalam praktiknya, mindfulness mengajak seseorang untuk benar-benar menyadari kondisi saat ini, termasuk berbagai pikiran dan perasaan yang muncul.