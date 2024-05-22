Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di Wedding Anniversary ke-2

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Rabu, 22 Mei 2024 |13:30 WIB
Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di <i>Wedding</i> <i>Anniversary</i> ke-2
Pesan cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di ultah pernikahan, (Foto: Instagram @maudyayunda)
A
A
A

MAUDY Ayunda dan Jesse Choi tengah berbahagia merayakan anniversary pernikahan yang sudah memasuki tahun kedua. Lewat akun Instagram pribadinya, Maudy Ayunda membagikan beberapa potret manis bersama sang suami untuk merayakan momen bahagia ini.

Mengiringi unggahannya, Maudy menuliskan pesan sarat cinta kepada sang suami tercinta.

"Cahayaku. Selamat ulang tahun ke 2 @jessechoi_ Aku sangat mencintaimu!" tulis Maudy dalam bahasa Inggris, dikutip dari akun Instagram @maudyayunda, Rabu (22/5/2024)

 BACA JUGA:

Pemain film Habibie & Ainun 3 ini juga dengan gamblang mengumbar bahwa ia mengaku tak mau lama-lama beraktivitasa di luar rumah. Sebab ia ingin segera pulang, dan segera menghabiskan waktu bersama Jesse.

 "Kamu tersenyum dan aku bernapas lega. Itu sebabnya aku cepat pulang setiap hari. Terima kasih karena selalu hadir untuk kita," tutur Maudy lagi.

Halaman:
1 2
      
