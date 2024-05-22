Pesan Cinta Maudy Ayunda untuk Jesse Choi di Wedding Anniversary ke-2

MAUDY Ayunda dan Jesse Choi tengah berbahagia merayakan anniversary pernikahan yang sudah memasuki tahun kedua. Lewat akun Instagram pribadinya, Maudy Ayunda membagikan beberapa potret manis bersama sang suami untuk merayakan momen bahagia ini.

Mengiringi unggahannya, Maudy menuliskan pesan sarat cinta kepada sang suami tercinta.

"Cahayaku. Selamat ulang tahun ke 2 @jessechoi_ Aku sangat mencintaimu!" tulis Maudy dalam bahasa Inggris, dikutip dari akun Instagram @maudyayunda, Rabu (22/5/2024)

BACA JUGA:

Pemain film Habibie & Ainun 3 ini juga dengan gamblang mengumbar bahwa ia mengaku tak mau lama-lama beraktivitasa di luar rumah. Sebab ia ingin segera pulang, dan segera menghabiskan waktu bersama Jesse.

BACA JUGA: 5 Potret Gus Zizan yang Tengah Viral karena Dituding Bermesraan dengan Zoe Levana

"Kamu tersenyum dan aku bernapas lega. Itu sebabnya aku cepat pulang setiap hari. Terima kasih karena selalu hadir untuk kita," tutur Maudy lagi.