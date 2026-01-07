Viral Influencer Kecantikan Lunasi Utang Keluarga Rp912 Juta, Dituduh Palsukan Penyakit Cerebral Palsy

JAKARTA – Viral seorang konten kreator kecantikan yang berhasil melunasi utang keluarganya justru dituduh memalsukan penyakit cerebral palsy yang dideritanya. Padahal, influencer yang dijuluki sebagai “malaikat bersayap patah” ini berasal dari keluarga pedesaan dan membangun bisnisnya secara mandiri meski hidup dengan disabilitas.

Influencer kecantikan tersebut adalah Lin Ling (25), yang dikenal secara daring dengan nama “Lin Kue Beras Ketan”. Ia berasal dari daerah pedesaan Bijie, Provinsi Guizhou, Tiongkok barat daya.

Menurut laporan media daratan Tiongkok, Hangzhou Daily, Lin didiagnosis menderita penyakit kuning sejak lahir. Akibat minimnya pengetahuan medis orang tuanya, penanganan penyakit tersebut terlambat. Saat berusia satu tahun, Lin kemudian didiagnosis mengalami cerebral palsy.

Lin mengungkapkan bahwa kelainan bentuk anggota tubuh serta kesulitan berkomunikasi membuatnya merasa minder sejak kecil. Ia bahkan mengaku sering merasa terlalu malu untuk keluar rumah sendirian.

Kondisi ekonomi keluarganya pun sulit. Ayah Lin dilaporkan menggadaikan rumah mereka dan menumpuk utang besar, sementara sang ibu harus bekerja di luar kota dan meninggalkan ketiga anaknya di desa.