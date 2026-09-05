Makeup Sering Crack dan Luntur? Ini 5 Penyebab yang Sering Tak Disadari

JAKARTA - Sudah menghabiskan waktu cukup lama untuk membuat riasan terlihat mulus, tetapi baru beberapa jam beraktivitas, foundation mulai bergeser, area hidung berminyak, dan complexion terlihat belang? Kondisi seperti ini tentu bikin kesal, apalagi jika makeup sejak awal sudah dibuat dengan hati-hati.

Namun, makeup yang cepat luntur ternyata tidak selalu berarti teknik merias yang kurang tepat atau produk yang digunakan tidak bagus. Kondisi kulit dan lingkungan juga bisa ikut menentukan seberapa lama makeup bertahan di wajah.

Melansir The Times of India, saat cuaca panas, misalnya, kulit dapat memproduksi lebih banyak sebum. Ketika bercampur dengan foundation, minyak tersebut dapat membuat lapisan makeup lebih mudah berubah dan akhirnya terlihat tidak merata.

1. Cuaca Panas Membuat Kulit Lebih Berminyak

Suhu lingkungan yang meningkat dapat memengaruhi produksi sebum atau minyak alami pada kulit. Dalam referensi Times of India, studi dermatologi yang dikutip menyebut produksi sebum dapat meningkat sekitar 10 persen untuk setiap kenaikan suhu 1 derajat Celsius.

Ketika minyak di wajah semakin banyak, foundation akan lebih mudah bercampur dengan sebum. Akibatnya, lapisan makeup dapat mengalami perubahan tekstur dan mulai bergeser dari tempatnya.

Itulah sebabnya wajah yang awalnya terlihat rapi bisa berubah menjadi lebih berminyak, terutama di area seperti hidung, dahi, dan pipi.

2. Udara Lembap dan Keringat Bikin Makeup Mudah Bergeser