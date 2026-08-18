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Terungkap, Ternyata Ini Rahasia Simpel Anne Hathaway Tetap Cantik di Usia 40-an

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 18 Agustus 2026 |09:05 WIB
Terungkap, Ternyata Ini Rahasia Simpel Anne Hathaway Tetap Cantik di Usia 40-an
Anne Hathaway. (Foto: dok Instagram/annehathaway)
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JAKARTA - Pesona Anne Hathaway selalu terpancar saat ia melenggang di atas red carpet. Bahkan di usianya yang sudah menginjak 40 tahunan, parasnya tetap cantik dan tampak awet muda.

Mengutip The Times of India, ternyata Anne lebih fokus pada perawatan jangka panjang, bukannya ikut tren kecantikan yang sedang berkembang. Kalau kamu penasaran bagaimana ia mempertahankan wajah mulusnya yang bersinar bagai porselen, ini dia bocoran lengkap rutinitasnya.

Ritual Perawatan Kulit

Pertama, mencuci wajah baginya bukan cuma sekadar bilas cepat di wastafel. Ia memadukan sabun pembersih (cleanser) dengan pijat wajah khusus. Kenapa? Hal ini melancarkan aliran darah, mendetoksifikasi kulit, mengurangi bengkak di wajah, dan membantu produk mahal yang ia pakai agar benar-benar meresap.

Kalau berurusan dengan bahan aktif kuat seperti retinol, ia sangat berhati-hati. Untuk menghindari kulit jadi merah dan mengelupas, ia memilih serum dan masker yang mencampur retinol murni dengan bahan nabati yang menenangkan, seperti ekstrak selada air dan air mawar (rosewater). 

Hindari Sinar Matahari

Kamu mungkin tidak akan pernah melihat Anne berjemur di pantai. Sejak kecil, ibunya sudah menanamkan pentingnya memakai SPF 30+, dan ia tidak pernah menyepelekan bahaya sinar UV. Ia mengandalkan tabir surya (sunscreen) berstandar klinis.

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