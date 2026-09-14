Intip Cara Pakai Pelembap yang Benar Menurut Dokter Kulit

JAKARTA - Pelembap atau moisturizer jadi satu di antara langkah perawatan kulit harian. Meski cara pakainya sederhana, ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar manfaatnya lebih maksimal.

Melansir Real Simple, dokter kulit menyebutkan bahwa pelembap tak hanya membuat kulit terasa lebih lembut dan terhidrasi. Produk ini juga mendukung lapisan pelindung kulit atau skin barrier agar kulit tetap terjaga kelembapannya.

Namun, cara mengoleskan pelembap, waktu pemakaian, hingga jenis produk yang dipilih ternyata sama pentingnya. Lalu, bagaimana cara memakai pelembap yang benar?

Kenapa Pelembap Penting untuk Kulit?

Kulit secara alami terus kehilangan air melalui proses yang disebut transepidermal water loss atau TEWL. Minyak alami kulit juga dapat berkurang setelah mencuci wajah atau mandi.

Karena itu, pelembap dibutuhkan untuk mengembalikan dan mempertahankan kelembapan kulit. Kandungan di dalam pelembap umumnya bekerja dengan beberapa cara, misalnya menarik air ke dalam kulit, melembutkan permukaan kulit, serta membantu mengunci kelembapan.

Pelembap yang digunakan dengan tepat juga menjaga fungsi lapisan pelindung kulit.

Pilih Pelembap Sesuai Jenis Kulit

Sebelum membahas cara pemakaiannya, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah memilih produk yang sesuai dengan kondisi kulit.

Kulit Berminyak dan Rentan Berjerawat