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Tren Kecantikan Berubah, Perawatan Kulit Kini Makin Personal

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 20 Agustus 2026 |18:56 WIB
Tren Kecantikan Berubah, Perawatan Kulit Kini Makin Personal
Tren Kecantikan Berubah, Perawatan Kulit Kini Makin Personal (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Tren kecantikan kini tidak hanya berbicara tentang kulit yang terlihat glowing. Konsumen semakin memperhatikan kondisi kulit secara menyeluruh sebelum menentukan jenis perawatan yang ingin dilakukan, mulai dari kandungan, teknologi, manfaat, keamanan, hingga kecocokannya dengan kebutuhan kulit.

Perubahan tersebut mendorong munculnya konsumen yang lebih kritis dan teredukasi atau kerap disebut skintellectual. Mereka tidak lagi sekadar mengikuti perawatan yang sedang populer, tetapi mulai mencari informasi mengenai alasan suatu treatment digunakan dan apakah sesuai dengan kondisi kulit masing-masing.

Salah satu perawatan yang masih menjadi perhatian adalah skin booster. Treatment injeksi ini banyak dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas kulit, termasuk hidrasi dan tampilan tekstur. Di sisi lain, perkembangan teknologi estetika juga semakin mengarah pada pendekatan yang minim tindakan invasif dengan hasil yang tetap terlihat natural.

Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia juga melihat adanya kecenderungan industri estetika menuju perawatan yang berfokus pada kualitas kulit, pemanfaatan teknologi, serta pendekatan personal. Skin booster dan collagen stimulator menjadi beberapa jenis perawatan yang berpotensi terus diminati.

kecantikan

Perawatan Kulit Semakin Personal

      
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