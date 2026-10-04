Thai Makeup Look, Tampilan Natural tapi Glamor untuk Setiap Momen

JAKARTA - Tren makeup memang terus berubah. Setelah gaya clean girl makeup yang simpel dan natural, kini tampilan glam kembali hadir dengan versi yang lebih lembut.

Salah satunya adalah Thai makeup look. Gaya makeup ini menonjolkan kulit yang terlihat sehat dan glowing, alis yang penuh, serta riasan mata smokey yang dibuat samar.

Menariknya, Thai makeup look juga fleksibel. Riasan ini bisa dipakai untuk menghadiri pesta, acara pernikahan, hingga sekadar ingin tampil lebih polished saat bepergian. Kamu mau mencoba tren makeup ini? Yuk, simak langkah-langkahnya seperti yang dilansir dari Vogue Singapore.

1. Kulit Harus Lembap

Sebelum makeup, pastikan kulit sudah dalam kondisi lembap. Langkah ini penting karena Thai makeup look mengandalkan hasil akhir kulit yang sehat dan bercahaya.

Gunakan pelembap yang sesuai dengan kondisi kulit. Setelah itu, lanjutkan dengan primer yang ringan dan memberikan efek glowing.

2. Pilih Base Makeup Ringan

Gunakan complexion yang ringan agar tekstur kulit terlihat natural. Aplikasikan foundation secara tipis menggunakan sponge yang sedikit dibasahi. Ratakan dari bagian tengah wajah ke arah luar.