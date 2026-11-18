Kisah Adiezty Fersa Alami Pembengkakan Lambung hingga Dilarikan ke IGD Usai Minum Kopi

JAKARTA - Kabar kurang menyenangkan datang dari istri presenter Gilang Dirga, Adiezty Fersa. Dirinya mengaku sempat dilarikan ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) rumah sakit akibat mengalami sakit perut berkepanjangan yang dipicu oleh asam lambung.

Adiezty menceritakan, rasa sakit di area perutnya tersebut sudah dirasakan selama empat hari berturut-turut. Karena gejalanya tak kunjung mereda, ia sempat mencari informasi keluhannya secara mandiri melalui internet dan kecerdasan buatan (AI).

"Jadi udah empat hari tuh aku sakit perut. Aku pikir sakit perut biasa kan, cuma karena nggak hilang-hilang, nanya-nanya ke ChatGPT, ke Google gitu kan. Terus disaranin takutnya lambungnya nih yang bermasalah atau saluran pencernaan bermasalah, jadi ya udah ke IGD," ungkap Adiezty Fersa di kawasan Mampang, Jakarta Selatan belum lama ini.

Setibanya di rumah sakit, dugaan awal tersebut ternyata benar. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa saluran pencernaan Adiezty mengalami masalah akibat adanya peradangan dan pembengkakan pada lambung.

Adiezty mengakui bahwa dirinya bukan penikmat kopi. Namun, beberapa hari belakangan ia justru mengonsumsinya setiap hari dalam kondisi telat makan.