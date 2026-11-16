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Perempuan Perlu Tahu, Ini Efek Minum Kopi saat Haid

Nurrizka Nasywa Tsabitah , Jurnalis-Senin, 16 November 2026 |14:07 WIB
Perempuan Perlu Tahu, Ini Efek Minum Kopi saat Haid
Ilustrasi nyeri haid. (Foto: dok Lifestylememory/Magnific)
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JAKARTA - Nyeri haid menjadi salah satu keluhan yang paling mengganggu selama haid. Kondisi ini diakibatkan oleh prostaglandin, yaitu senyawa menyerupai hormon pemicu kontraksi rahim untuk meluruhkan lapisannya.

Saat perut terasa kram, beberapa perempuan mengonsumsi kopi untuk meredakan rasa nyeri dan menjaga energi. Namun, ada beberapa orang yang menyebutkan kalau kopi bisa membuat nyeri haid semakin parah atau membuat darah haid keluar lebih deras. 

Melansir Hindustan Times, dokter obgyn, dr. Alka Chaudhary, mengatakan kopi tidak selalu menjadi masalah selama menstruasi. “Pengaruhnya sangat bergantung pada seberapa sensitif kamu terhadap kafein dan gejala yang kamu alami,” jelasnya, dikutip Senin (16/11/2026). 

Apakah Kopi Bikin Parah Nyeri Haid dan Sakit Kepala?

Dokter Chaudhary mengatakan belum ada bukti kuat yang menunjukkan konsumsi kopi dapat memperburuk rasa nyeri. Respons tubuh terhadap kafein bisa berbeda-beda. Pada sebagian perempuan, efek tersebut mungkin membuat rasa tidak nyaman yang sudah ada terasa lebih kuat.

Tak hanya itu, sebagian perempuan kerap mengalami kelelahan, mudah tersinggung, sakit kepala, hingga gangguan tidur pada saat haid. Konsumsi kafein secara berlebihan dapat memperburuk kondisi tersebut karena mengganggu kualitas tidur dan membuat tubuh lebih gelisah atau cemas.

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Topik Artikel :
minum kopi Nyeri Haid haid
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