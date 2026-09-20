Kisah Sandrinna Michelle yang Pernah Terinfeksi Bakteri, Tak Bisa Minum Kopi hingga Saat Ini

JAKARTA - Aktris muda Sandrinna Michelle membagikan pengalaman kesehatannya yang jarang diketahui publik. Bintang sinetron tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sempat didiagnosa terinfeksi bakteri Helicobacter pylori (H. pylori) sekitar satu tahun lalu dan hingga kini masih harus menjalani masa pemulihan.

Pengakuan tersebut disampaikan Sandrinna saat menyapa para pengikutnya di media sosial. Melalui unggahan di akun Threads miliknya, ia membuka ruang diskusi mengenai penyakit infeksi lambung yang dialaminya tersebut.

“Hi, pengen berbagi cerita deh soal sakit bakteri H pylori ada yg pernah ngalamin gaaa??,” tulis Sandrinna Michelle melalui akun Threads @sandrinna_11, dikutip Minggu (20/9/2026).

Meski vonis dokter sudah didapatkannya sejak setahun lalu, Sandrinna mengaku proses penyembuhan dari infeksi bakteri ini membutuhkan waktu yang cukup panjang. Dampak dari gangguan pencernaan tersebut bahkan masih kerap dirasakannya hingga saat ini.

“I’ve been diagnosed hampir setahun yg lalu and sampe skrg masih ngerasain efek nya hehe agak susah sembuh ya and masih masa pemulihan,” lanjutnya.

Menghindari Minum Kopi