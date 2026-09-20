Kapan Waktu Terbaik Minum Teh Hijau agar Bisa Fokus? Ini Jawabannya!

JAKARTA - Teh hijau bukan hanya minuman yang menyegarkan. Minuman ini juga mengandung kafein, antioksidan, dan asam amino bernama L-theanine yang dapat membantu mendukung fokus dan kewaspadaan.

Namun, dilansir dari Eating Well, ternyata waktu minum teh hijau juga perlu diperhatikan. Jika mau mendapatkan manfaatnya untuk jaga konsentrasi tanpa mengganggu waktu tidur, ahli merekomendasikan untuk meminumnya pada pertengahan pagi hingga awal siang.

Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa satu waktu tertentu merupakan waktu terbaik bagi semua orang untuk minum teh hijau. Waktu yang tepat bisa disesuaikan dengan kapan tubuh membutuhkan tambahan energi dan fokus.

Menurut ahli, pertengahan pagi hingga awal siang bisa menjadi pilihan karena kafein dalam teh hijau membutuhkan waktu untuk mencapai kadar puncaknya di dalam tubuh.

Secangkir teh hijau mengandung sekitar 35 miligram kafein. Selain itu, ada L-theanine yang bisa memberikan efek fokus yang lebih tenang, sehingga tak terlalu mudah merasa gelisah akibat kafein.

Efek Kafein Teh Hijau Sekitar Satu Jam