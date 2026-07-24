Suka Minum Matcha? Wajib Tahu Fakta Unik Ini!

JAKARTA - Minuman matcha kini jadi tren dan digemari pecinta kuliner. Kalau kamu salah satu penggemar matcha, kamu wajib tahu fakta-fakta di balik teh hijau ini.

Matcha adalah jenis teh hijau yang sudah dinikmati di Tiongkok dan Jepang selama ratusan tahun. Daun tehnya diolah menjadi bubuk yang rasanya jauh lebih pekat daripada teh biasa, jadi pakai sedikit saja sudah terasa banget.

Cara pembuatan matcha sekitar dua minggu sebelum panen, petani memasang penutup di sekitar tanaman teh supaya teduh dan hampir gelap total. Proses ini dipercaya bikin daunnya lebih lembut, manis, dan warnanya lebih cerah.

Setelah dipanen, daunnya dikukus sebentar, dikeringkan, lalu dipanggang di oven sekitar 20 menit. Setelah itu, batang dan rantingnya dibuang, lalu daunnya digiling jadi bubuk.

Walau dari daun yang sama, banyak yang bilang matcha terasa lebih manis dan creamy (berkrim) dibanding teh hijau biasa. Kamu mungkin juga akan merasakan aroma dan rasa agak seperti "rumput", apalagi kalau bubuk yang dipakai agak banyak.

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