Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Suka Minum Matcha? Wajib Tahu Fakta Unik Ini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |20:06 WIB
Suka Minum Matcha? Wajib Tahu Fakta Unik Ini!
Minuman matcha. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Minuman matcha kini jadi tren dan digemari pecinta kuliner. Kalau kamu salah satu penggemar matcha, kamu wajib tahu fakta-fakta di balik teh hijau ini.

Matcha adalah jenis teh hijau yang sudah dinikmati di Tiongkok dan Jepang selama ratusan tahun. Daun tehnya diolah menjadi bubuk yang rasanya jauh lebih pekat daripada teh biasa, jadi pakai sedikit saja sudah terasa banget.

Cara pembuatan matcha sekitar dua minggu sebelum panen, petani memasang penutup di sekitar tanaman teh supaya teduh dan hampir gelap total. Proses ini dipercaya bikin daunnya lebih lembut, manis, dan warnanya lebih cerah. 

Setelah dipanen, daunnya dikukus sebentar, dikeringkan, lalu dipanggang di oven sekitar 20 menit. Setelah itu, batang dan rantingnya dibuang, lalu daunnya digiling jadi bubuk.

Walau dari daun yang sama, banyak yang bilang matcha terasa lebih manis dan creamy (berkrim) dibanding teh hijau biasa. Kamu mungkin juga akan merasakan aroma dan rasa agak seperti "rumput", apalagi kalau bubuk yang dipakai agak banyak.

Manfaat Kesehatan

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
teh hijau Minuman Matcha matcha
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/298/3209185//teh-0q5C_large.jpg
5 Manfaat Minum Teh di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/11/298/3194801//green_tea-8A3r_large.jpg
Teh Hijau Ternyata Anti-Inflamasi Terbaik, Dapat Bantu Turunkan Berat Badan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/611/3167453//teh-hRqT_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Mulus dan Glowing
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/19/611/3163820//teh_hijau-Uhnt_large.jpg
3 Minuman yang Bikin Kulit Cantik dan Glowing
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement