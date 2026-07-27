Susu Cokelat untuk Anak, Benarkah Minuman Sehat atau Malah Jadi Bahaya?

JAKARTA - Siapa yang bisa menolak segelas susu cokelat dingin? Rasanya yang manis dan lezat membuat minuman ini jadi favorit hampir semua umur, dari anak-anak sampai orang dewasa. Namun, di balik kelezatannya, sering muncul perdebatan: apakah susu cokelat benar-benar sehat, atau justru cuma gula cair berkedok susu?

Yuk, bahas tuntas fakta di balik susu cokelat yang dilansir dari Parents!

Sisi Positif Susu Cokelat

Susu cokelat tidak selamanya buruk. Faktanya, minuman ini punya beberapa manfaat yang cukup mengesankan:

Tinggi Nutrisi: Jangan salah, susu cokelat mengandung nutrisi dasar yang persis sama dengan susu putih biasa. Kamu tetap mendapatkan kalsium, vitamin D, protein, dan kalium yang sangat esensial untuk membangun tulang dan gigi yang kuat.

Jangan salah, susu cokelat mengandung nutrisi dasar yang persis sama dengan susu putih biasa. Kamu tetap mendapatkan kalsium, vitamin D, protein, dan kalium yang sangat esensial untuk membangun tulang dan gigi yang kuat. Jurus Ampuh Anti GTM: Banyak anak yang tidak suka aroma atau rasa hambar dari susu putih. Dari pada anak tidak mendapatkan asupan kalsium sama sekali, susu cokelat bisa jadi jalan pintas atau kompromi yang masuk akal supaya kebutuhan gizinya tetap terpenuhi.

Banyak anak yang tidak suka aroma atau rasa hambar dari susu putih. Dari pada anak tidak mendapatkan asupan kalsium sama sekali, susu cokelat bisa jadi jalan pintas atau kompromi yang masuk akal supaya kebutuhan gizinya tetap terpenuhi. Minuman Pemulihan (Recovery Drink): Ini rahasia yang sering dipakai para atlet! Setelah melakukan olahraga berat, otot tubuh butuh nutrisi untuk pulih. Rasio karbohidrat dan protein dalam susu cokelat dinilai sangat pas untuk memulihkan energi dan memperbaiki jaringan otot yang lelah.

Sisi yang Perlu Diwaspadai

Meski bernutrisi, ada alasan kuat kenapa para ahli gizi sering mewanti-wanti soal konsumsi susu cokelat yang berlebihan:

Kandungan Gula Tambahan: Ini adalah masalah utamanya. Untuk mendapatkan rasa manis yang disukai anak-anak, pabrik biasanya menambahkan sirup atau gula tambahan dalam jumlah yang cukup banyak.

Ini adalah masalah utamanya. Untuk mendapatkan rasa manis yang disukai anak-anak, pabrik biasanya menambahkan sirup atau gula tambahan dalam jumlah yang cukup banyak. Risiko Masalah Kesehatan Jangka Panjang: Kalau diminum sebagai air minum sehari-hari, asupan gula dan kalori ekstra ini bisa menumpuk. Risikonya? Anak bisa mengalami masalah gigi berlubang (karies), kelebihan berat badan (obesitas), hingga risiko diabetes di kemudian hari.

Tips Cerdas Menikmati Susu Cokelat

Kamu tidak perlu membuang semua stok susu cokelat di rumah. Susu cokelat tetap bisa jadi bagian dari pola makan sehat, asalkan kamu tahu triknya: