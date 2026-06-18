Segudang Manfaat Bunga Telang, Bisa Bikin Mata Jernih!

JAKARTA - Kamu pernah melihat minuman warna biru keunguan yang estetik banget? Kemungkinan besar, warna cantiknya datang dari bunga telang. Tak hanya itu, ternyata bunga telang ternyata punya segudang manfaat buat kesehatan tubuh.

Berbagai penelitian medis sudah membuktikan kalau bunga yang mudah tumbuh ini bukan sekadar tanaman hias. Yuk, cek apa saja manfaat si cantik biru ini!

1. Jagoan Antioksidan

Journal of Functional Food and Nutraceutical mencatat bahwa warna biru pekat pada bunga telang asalnya dari senyawa organik bernama antosianin. Ini adalah antioksidan super kuat yang bertugas melawan radikal bebas. Efeknya, sel-sel tubuh jadi lebih sehat, peradangan mereda, dan tubuh terlindungi dari risiko penyakit kronis.

2. Bikin Mata Lebih Jernih dan Sehat

Berdasarkan Journal of Ethnopharmacology, bunga ini mengandung antioksidan bernama proanthocyanidin yang fungsinya melancarkan aliran darah ke kapiler mata. Hasilnya, mata lelah karena kelamaan menatap layar bisa berkurang, pandangan kabur bisa dicegah, dan kesehatan penglihatan secara keseluruhan jadi lebih terjaga.

3. Bantu Kontrol Gula Darah

Buat kamu yang ingin jaga kadar gula darah, teh bunga telang bisa jadi teman baik. Ekstrak bunga ini bisa menghambat enzim yang memecah karbohidrat, sehingga penyerapan gula ke aliran darah jadi lebih lambat dan lonjakan gula darah bisa ditekan.

4. Mendukung Fungsi Otak