Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Data Klinis Jadi Senjata Baru Industri Farmasi di Tengah Ketatnya Persaingan

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 13 Juli 2026 |14:10 WIB
Data Klinis Jadi Senjata Baru Industri Farmasi di Tengah Ketatnya Persaingan
Data Klinis Jadi Senjata Baru Industri Farmasi di Tengah Ketatnya Persaingan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Persaingan di industri farmasi kini tidak lagi hanya bergantung pada kemampuan menghadirkan obat inovatif. Di era layanan kesehatan berbasis bukti (evidence-based medicine), data klinis telah berkembang menjadi aset strategis yang menentukan daya saing perusahaan, membangun kepercayaan tenaga medis, hingga membuka peluang produk masuk ke dalam sistem pembiayaan kesehatan.

Pandangan tersebut kembali menjadi sorotan setelah Novo Nordisk memaparkan analisis terbaru mengenai Wegovy dosis 7,2 miligram dalam ajang European Congress on Obesity (ECO) 2026. Berdasarkan laporan CNBC International, penelitian tersebut menunjukkan bahwa kelompok pasien tertentu mampu menurunkan berat badan rata-rata hingga 27,7 persen setelah menjalani terapi selama 72 minggu.

Bagi pelaku industri farmasi, hasil penelitian semacam ini memiliki nilai yang jauh melampaui publikasi ilmiah. Data klinis menjadi instrumen penting untuk memperkuat posisi produk di pasar, sekaligus mendukung klaim manfaat terapi di hadapan regulator, tenaga kesehatan, hingga perusahaan asuransi.

Pasar Terapi Obesitas Terus Berkembang

Terapi obesitas menjadi salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat dalam industri kesehatan global. Meningkatnya angka obesitas di berbagai negara mendorong kebutuhan terhadap pengobatan yang terbukti efektif melalui penelitian ilmiah.

Situasi tersebut membuat inovasi produk saja tidak lagi cukup. Perusahaan farmasi juga harus mampu menyajikan bukti klinis yang kuat agar produknya memperoleh kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dalam ekosistem kesehatan.

Karena itu, setiap hasil uji klinis yang dipublikasikan dapat memberikan dampak yang luas, mulai dari meningkatkan persepsi positif terhadap produk hingga memperkuat daya saing perusahaan di pasar.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kesehatan Obesitas Obat
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/482/3220914/obat-iTJH_large.jpg
Akses Layanan Kesehatan Belum Merata Picu Pembelian Obat Online Meningkat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/16/482/3212858/obat-9SPl_large.jpg
Pemanfaatan AI di Industri Kesehatan, Percepat Riset dan Pengembangan Obat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053916/indonesia-kini-punya-produk-insulin-generik-harganya-lebih-murah-dan-mudah-dijangkau-2xTm5VmqqG.jpg
Indonesia Kini Punya Produk Insulin Generik, Harganya Lebih Murah dan Mudah Dijangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053914/jokowi-minta-kepala-bpom-turunkan-harga-obat-di-indonesia-iai-sudah-murah-SQnveaDczZ.jpg
Jokowi Minta Kepala BPOM Turunkan Harga Obat di Indonesia, IAI: Sudah Murah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/481/3052038/bpom-sebut-garam-farmasi-di-indonesia-masih-impor-ini-alasannya-oX1XPJ7RGp.jpg
BPOM Sebut Garam Farmasi di Indonesia Masih Impor, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3031958/harga-obat-di-indonesia-mahal-ternyata-ini-biang-keroknya-kxrvLUE43t.jpg
Harga Obat di Indonesia Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement