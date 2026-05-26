Akses Layanan Kesehatan Belum Merata Picu Pembelian Obat Online Meningkat

JAKARTA - Akses layanan kesehatan yang merata masih menjadi tantangan di Indonesia, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Di sisi lain, meningkatnya pembelian obat secara online juga memunculkan kekhawatiran terkait keamanan penggunaan obat tanpa pengawasan medis.

Kondisi tersebut mendorong berkembangnya layanan telemedicine yang memungkinkan masyarakat berkonsultasi dengan dokter secara daring sekaligus memperoleh resep digital dan akses pembelian obat melalui aplikasi.

Executive Director Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia, Stephanie Susilo, mengatakan integrasi layanan kesehatan digital dinilai dapat membantu masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang lebih praktis sekaligus aman.

"TokoClinic by Tokopedia Farma menyediakan konsultasi dengan dokter berlisensi, penerbitan resep digital, hingga pembelian obat melalui jaringan farmasi rekanan yang telah memiliki izin resmi," katanya.

Menurutnya, sistem resep digital terverifikasi juga diharapkan dapat membantu memastikan obat yang dibeli sesuai anjuran dokter dan aturan distribusi obat secara daring.

Data BPOM