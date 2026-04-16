Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Pemanfaatan AI di Industri Kesehatan, Percepat Riset dan Pengembangan Obat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |16:18 WIB
Pemanfaatan AI di Industri Kesehatan, Percepat Riset dan Pengembangan Obat
Pemanfaatan AI di Industri Kesehatan, Percepat Riset dan Pengembangan Obat (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Industri kesehatan mulai memanfaatkan AI untuk mempercepat riset dan pengembangan obat. Novo Nordisk mengumumkan kemitraan strategis dengan OpenAI untuk melakukan transformasi AI dalam sektor kesehatan sekaligus mempercepat upaya perusahaan dalam menghadirkan pilihan pengobatan yang lebih
inovatif dan berkualitas bagi pasien.

Kemitraan ini akan memanfaatkan kapabilitas AI yang canggih untuk menganalisis data yang kompleks, mengidentifikasi penemuan obat yang menjanjikan, serta mempercepat waktu dari tahap penelitian hingga obat tersebut dapat diakses oleh pasien. Kolaborasi ini dirancang dengan perlindungan data, tata kelola, dan pengawasan manusia yang ketat guna memastikan penggunaan teknologi yang etis dan sesuai regulasi.

“Kemitraan ini merupakan langkah penting dalam menegaskan posisi Novo Nordisk sebagai pemimpin di era baru layanan kesehatan. Jutaan orang yang hidup dengan obesitas dan diabetes membutuhkan lebih banyak pilihan pengobatan, dan kami menyadari masih banyak terapi yang belum ditemukan yang dapat mengubah hidup mereka,” ujar Presiden dan CEO Novo Nordisk Mike Doustdar.

“Mengintegrasikan AI dalam pekerjaan sehari-hari memampukan kami untuk menganalisis data dalam skala yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan, mengidentifikasi pola yang belum pernah terlihat sebelumnya, serta menguji hipotesis dengan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan demikian, kolaborasi ini membantu kami mempercepat penemuan terapi baru dan menghadirkannya ke pasar dengan lebih cepat dari sebelumnya.”

OpenAI akan membantu Novo Nordisk dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja global perusahaan dan literasi AI di seluruh organisasi. Kemitraan ini juga akan memanfaatkan kapabilitas OpenAI untuk mengoptimalkan efisiensi di bidang manufaktur, rantai pasok, distribusi, serta kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan. Program percontohan akan diluncurkan di seluruh departemen, termasuk riset dan pengembangan, manufaktur, serta operasional komersial, dengan integrasi penuh ditargetkan selesai pada akhir 2026.

"AI sedang mentransformasi berbagai industri, dan dalam bidang ilmu hayati (life sciences), teknologi ini dapat membantu manusia hidup lebih baik dan lebih lama,” ujar Sam Altman, CEO OpenAI.

“Kolaborasi dengan Novo Nordisk ini akan membantu mempercepat penemuan ilmiah, menjalankan operasional global yang lebih cerdas, serta mendefinisikan ulang masa depan dari penanganan pasien," imbuh dia.

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053916/indonesia-kini-punya-produk-insulin-generik-harganya-lebih-murah-dan-mudah-dijangkau-2xTm5VmqqG.jpg
Indonesia Kini Punya Produk Insulin Generik, Harganya Lebih Murah dan Mudah Dijangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/25/481/3053914/jokowi-minta-kepala-bpom-turunkan-harga-obat-di-indonesia-iai-sudah-murah-SQnveaDczZ.jpg
Jokowi Minta Kepala BPOM Turunkan Harga Obat di Indonesia, IAI: Sudah Murah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/20/481/3052038/bpom-sebut-garam-farmasi-di-indonesia-masih-impor-ini-alasannya-oX1XPJ7RGp.jpg
BPOM Sebut Garam Farmasi di Indonesia Masih Impor, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/09/481/3031958/harga-obat-di-indonesia-mahal-ternyata-ini-biang-keroknya-kxrvLUE43t.jpg
Harga Obat di Indonesia Mahal, Ternyata Ini Biang Keroknya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/481/3030000/indonesia-masih-impor-albumin-dari-luar-negeri-ini-segudang-manfaatnya-bagi-kesehatan-zKZgnRJPL1.jpg
Indonesia Masih Impor Albumin dari Luar Negeri, Ini Segudang Manfaatnya bagi Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/481/3028951/menkes-budi-sebut-harga-obat-di-indonesia-mahal-lima-kali-lipat-dibandingkan-malaysia-zCrnswtv7O.jpg
Menkes Budi Sebut Harga Obat di Indonesia Mahal, Lima Kali Lipat Dibandingkan Malaysia
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement