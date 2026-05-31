4 Zodiak yang Paling Ditakuti, Ada Aquarius dan Aries!

JAKARTA - 4 zodiak yang paling ditakuti, ada aquarius dan aries. Dalam astrologi, setiap zodiak memiliki karakteristik unik, termasuk sisi yang bisa muncul ketika mereka sedang marah, tertekan, atau merasa dikhianati.

Meski kepribadian seseorang tidak bisa ditentukan hanya dari zodiaknya, beberapa tanda astrologi kerap dianggap memiliki karakter yang lebih sulit ditebak atau dihadapi dibanding yang lain.

Melansir Parade, berikut empat zodiak yang sering disebut paling ditakuti menurut para astrologi.

Zodiak Paling Ditakuti

1. Aries: Berani dan Mudah Terpancing Emosi

Aries dikenal sebagai zodiak yang penuh semangat, berani, dan kompetitif. Berada di bawah pengaruh Mars, planet yang identik dengan aksi dan keberanian, Aries cenderung bertindak cepat tanpa banyak pertimbangan saat emosinya memuncak.

Ketika merasa terancam atau melihat orang yang mereka sayangi disakiti, Aries tidak ragu untuk mengambil tindakan. Sifat impulsif inilah yang membuat mereka sering dianggap sebagai salah satu zodiak yang paling sulit dihadapi saat sedang marah.