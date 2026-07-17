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5 Kondisi Kuku yang Jadi Sinyal Gangguan Kesehatan dalam Tubuh

Niko Prayoga , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |14:05 WIB
5 Kondisi Kuku yang Jadi Sinyal Gangguan Kesehatan dalam Tubuh
Kondisi kuku. (Foto: Freepik)
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LIMA kondisi kuku yang jadi sinyal gangguan kesehatan dalam tubuh menarik diulas. Sebab, tanda-tanda yang muncul pada kuku ini ternyata tak bisa dianggap sepele.

Kuku sendiri sebenarnya seringkali luput diperhatikan. Jangankan bentuk atau kondisinya, seseorang kadang bisa saja lupa untuk menggunting kukunya saat sudah panjang.

Kuku tangan

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Cecep Hermawan, dalam unggahan video di akun Instagramnya membagikan edukasi terkait 5 tanda pada kuku yang menjadi indikator adanya gangguan kesehatan dalam tubuh. Tanda-tanda ini penting diketahui agar tahu kapan waktu tepat ke dokter.

“Kebanyakan perubahan kuku wajar kok. Tapi ada yang perlu diperhatiin biar tahu kapan mesti ke dokter,” tulis dr. Cecep.

1. Garis Gelap Memanjang di 1 Kuku

Tanda yang pertama adalah garis gelap yang memanjang di satu kuku. dr. Cecep menjelaskan, hal tersebut bisa saja dianggap aman jika terjadi di semua kuku.

Namun, jika hanya terjadi di satu kuku, ini harus diwaspadai. Terlebih, jika garis hitam tersebut melebar bahkan hingga ke kulit.

“Garis gelap memanjang di satu kuku, sebagian besar jinak, apalagi kalau ada di banyak jari warnanya sama (umum di kulit kita). Tapi kalau cuma di 1 jari, baru muncul, makin lebar, atau bocor ke kulit sekitar, buruan cek ya,” ucap dr. Cecep.

2. Kuku Terbelah Jadi 2 Warna Mencolok

Kemudian, tanda kedua adalah kuku yang terbelah menjadi dua warna yang mencolok. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi indikator adanya gangguan fungsi ginjal.

“Kuku kebagi dua warna, pangkal putih ujung merah (Lindsay's nails), muncul di 20-50 persen pengidap sakit ginjal kronis. Kalau barengan mual, gatal, atau pipis berubah, cek fungsi ginjal ya,” tutur dr. Cecep.

 

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