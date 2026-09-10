Minum Teh Bisa Jaga Kesehatan Hati Asal Tahu Cara Menyajikannya

JAKARTA - Teh menjadi salah satu minuman yang cukup populer untuk menemani berbagai aktivitas. Selain rasanya yang menenangkan, minuman ini juga mengandung antioksidan dan polifenol yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan, termasuk membantu menjaga kesehatan hati atau liver.

Melansir Health, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh, terutama teh hijau dan teh hitam, berkaitan dengan kesehatan hati yang lebih baik. Namun, bukan berarti teh bisa menjadi obat untuk mengatasi penyakit hati.

Lalu, bagaimana cara minum teh yang tepat agar manfaatnya tetap bisa diperoleh?

Teh dan Kesehatan Hati

Hati merupakan salah satu organ penting yang memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Organ ini membantu mengolah nutrisi, menghasilkan empedu, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme.

Menurut Health, kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat proses metabolisme maupun faktor lingkungan. Teh hijau, teh hitam, dan beberapa jenis teh herbal menjadi jenis yang banyak diteliti terkait manfaat tersebut.