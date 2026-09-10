Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Minum Teh Bisa Jaga Kesehatan Hati Asal Tahu Cara Menyajikannya

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 10 September 2026 |18:05 WIB
Minum Teh Bisa Jaga Kesehatan Hati Asal Tahu Cara Menyajikannya
Ilustrasi minum teh. (Foto: dok Magnific)
A
A
A

JAKARTA - Teh menjadi salah satu minuman yang cukup populer untuk menemani berbagai aktivitas. Selain rasanya yang menenangkan, minuman ini juga mengandung antioksidan dan polifenol yang berpotensi memberikan manfaat bagi kesehatan, termasuk membantu menjaga kesehatan hati atau liver.

Melansir Health, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa konsumsi teh, terutama teh hijau dan teh hitam, berkaitan dengan kesehatan hati yang lebih baik. Namun, bukan berarti teh bisa menjadi obat untuk mengatasi penyakit hati.

Lalu, bagaimana cara minum teh yang tepat agar manfaatnya tetap bisa diperoleh?

Teh dan Kesehatan Hati

Hati merupakan salah satu organ penting yang memiliki banyak fungsi bagi tubuh. Organ ini membantu mengolah nutrisi, menghasilkan empedu, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme.

Menurut Health, kandungan antioksidan dan polifenol dalam teh dapat membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat proses metabolisme maupun faktor lingkungan. Teh hijau, teh hitam, dan beberapa jenis teh herbal menjadi jenis yang banyak diteliti terkait manfaat tersebut. 

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/09/298/3241091//teh_jahe-7ASe_large.jpg
Mitos atau Fakta: Teh Bisa Bantu Redakan Sakit Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/298/3232694//teh_chamomile-IAEZ_large.jpg
Bukan Cuma Bikin Rileks, Ini 5 Manfaat Teh Chamomile untuk Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/24/298/3232107//matcha-sQ4i_large.jpg
Suka Minum Matcha? Wajib Tahu Fakta Unik Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/15/298/3230307//kopi-eXkh_large.jpg
Rajin Minum Kopi Ternyata Bisa Jaga Kesehatan Hati, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/28/298/3209185//teh-0q5C_large.jpg
5 Manfaat Minum Teh di Pagi Hari untuk Kesehatan Tubuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/22/482/3196764//teh-67jz_large.jpg
Teh Celup Ternyata Mengandung Mikroplastik, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement