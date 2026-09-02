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5 Jenis Teh yang Baik untuk Pencernaan, Ada Jahe hingga Teh Hijau

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 02 September 2026 |11:05 WIB
5 Jenis Teh yang Baik untuk Pencernaan, Ada Jahe hingga Teh Hijau
Ilustrasi minum teh untuk menyehatkan pencernaan. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pernahkah kamu merasa perut mendadak begah, kembung, atau mual saat atau setelah makan? Tentu rasanya kurang nyaman dan membuat aktivitas jadi terganggu.

Jangan terburu minum obat, menyeduh secangkir teh hangat ternyata bisa jadi penyelamat yang ampuh.

Melansir Prevention, para ahli gizi mengungkapkan, tak semua teh punya efek yang sama. Setiap jenis teh punya "keahlian" sendiri buat mengatasi masalah pencernaan yang sedang kamu alami.

Berikut adalah deretan teh terbaik untuk pencernaan beserta manfaatnya:

1. Teh Jahe 

Kalau habis makan lalu perut terasa begah, berat, atau kamu merasa mual, teh jahe adalah pilihan nomor satu. Jahe mengandung senyawa aktif bernama gingerol dan shogaol yang berfungsi meredakan peradangan di saluran pencernaan sekaligus membantu makanan bergerak lebih cepat keluar dari lambung.

Supaya hasilnya maksimal, iris atau parut jahe segar, lalu seduh atau rebus dengan air panas selama beberapa menit. Rasanya jauh lebih nendang dan berkhasiat dibanding teh jahe celup biasa.

2. Teh Peppermint

teh herbal
Teh peppermint. (Foto: dok Magnific/jcomp)

Teh mint terkenal karena sensasi dinginnya yang bisa bikin otot-otot di saluran pencernaan jadi lebih rileks. Kandungan menthol di dalamnya terbukti ampuh mengurangi gas, kembung, serta kram perut yang biasa dialami orang dengan masalah pencernaan.

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Topik Artikel :
Teh Jahe kembung begah jenis teh
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