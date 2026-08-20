4 Minuman Ini Ternyata Lebih Menghidrasi daripada Air Putih

JAKARTA - Semua orang tahu bahwa air putih menyehatkan dan mampu menghidrasi tubuh. Namun, ternyata air putih bukan minuman yang paling optimal buat menghidrasi tubuh kamu.

Melansir Vogue, Roxana Ehsani, seorang ahli gizi olahraga menyebutkan, "Minum air putih sepanjang hari sebenarnya bukan cara terbaik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik." Padahal, menurut Mayo Clinic, orang dewasa mengonsumsi sekitar 11,5 sampai 15,5 gelas cairan setiap harinya.

Menurut penelitian dari St. Andrews University di Skotlandia, air putih, baik yang biasa maupun yang berkarbonasi memang bagus dan sangat cepat menghidrasi. Namun, minuman yang mengandung sedikit gula, lemak, atau protein justru bisa bikin tetap terhidrasi lebih lama.

Alasannya sederhana: nutrisi-nutrisi tersebut yang ditambah elektrolit seperti natrium dan kalium berfungsi memperlambat proses pengosongan cairan dari lambung. Ibaratnya, kandungan ini bekerja seperti spons yang menahan air tetap di dalam tubuh, sehingga cairan tidak langsung lewat begitu saja dan terbuang menjadi urine.

Inilah minuman yang tingkat hidrasinya lebih tinggi dari air putih:

Susu