Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Bayi Tak Boleh Diberi Air Putih, Dokter Anak Ungkap Alasannya!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 17 Agustus 2026 |14:05 WIB
Bayi Tak Boleh Diberi Air Putih, Dokter Anak Ungkap Alasannya!
Ilustrasi bayi tak boleh minum air putih. (Foto: dok Magnific/bearfotos)
A
A
A

JAKARTA - Air putih memang membawa manfaat bagi tubuh. Namun bagi bayi di bawah usia 6 bulan, tentunya tak boleh diberikan ya, Moms. Air putih akan jadi bahaya bagi bayi yang masih di bawah usia 6 bulan.

Dokter Spesialis Anak dan Konselor Laktasi Aisya Fikritama lewat video di Instagram pribadinya mengungkapkan alasannya. Ia mengatakan, kebutuhan bayi di bawah usia 6 bulan, cairan dan juga nutrisinya dipenuhi oleh ASI. 

“Kalau bayi diberi air putih, lambungnya yang masih kecil akan cepat penuh, akibatnya bayi jadi malas menyusu atau menyusunya berkurang, sehingga asupan nutrisi dan kalorinya juga berkurang,” ucapnya, dikutip Senin (17/8/2026).

“Selain itu ginjal di usia bayi belum bekerja sempurna. Terlalu banyak air putih bisa mengencerkan kadar natrium dalam darah, dan menyebabkan keseimbangan elektrolit. Nah pada kondisi yang berat, bayi bisa mengantuk, lemas, bahkan kejang,” kata dr. Aisya.

Kapan Bayi Boleh Minum Air Putih?

balita minum air putih
Balita minum air putih. (Foto: dok Magnific/bristekjegor)

Dokter Aisyah mengatakan, bayi baru boleh minum air putih saat usianya 6 bulan dan sudah mulai MPASI. Tapi ingat, air putih cuma sebagai pelengkap. Sumber cairan utama bayi tetap ASI atau susu formula. 

So, Mom and Dad, perhatikan pemberian asupan nutrisi pada bayi di bawah usia 6 bulan ya, karena hal ini menentukan tumbuh kembang dan kesehatan si kecil.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/17/629/3236595//acara_keluarga-a6bq_large.jpg
Agar Anak Tetap Nyaman, Ini 5 Hal yang Tak Boleh Dibiarkan saat Kumpul Keluarga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/15/629/3236377//anak-mB6s_large.jpg
Kenali Gejala Sindrom Nefrotik pada Anak, Ini yang Harus Dilakukan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235310//viral-Ap0U_large.jpg
Viral! Balita Dilempar Batu oleh ODGJ saat Makan di Warung Bakso
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235306//bigmo-IUn9_large.png
Bigmo Ngaku Promo Liquid Vape Bareng Anak di Bawah Umur Inisiatif Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/10/612/3235301//bigmo-0P1A_large.png
Bigmo Minta Maaf dan Sudah Temui Orang Tua Anak yang Diajak Promo Liquid Vape
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/482/3233769//air_putih-hZE9_large.jpg
Kenapa Kurang Minum Air Putih Bisa Merusak Ginjal? Ini Kata Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement