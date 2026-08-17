Bayi Tak Boleh Diberi Air Putih, Dokter Anak Ungkap Alasannya!

JAKARTA - Air putih memang membawa manfaat bagi tubuh. Namun bagi bayi di bawah usia 6 bulan, tentunya tak boleh diberikan ya, Moms. Air putih akan jadi bahaya bagi bayi yang masih di bawah usia 6 bulan.

Dokter Spesialis Anak dan Konselor Laktasi Aisya Fikritama lewat video di Instagram pribadinya mengungkapkan alasannya. Ia mengatakan, kebutuhan bayi di bawah usia 6 bulan, cairan dan juga nutrisinya dipenuhi oleh ASI.

“Kalau bayi diberi air putih, lambungnya yang masih kecil akan cepat penuh, akibatnya bayi jadi malas menyusu atau menyusunya berkurang, sehingga asupan nutrisi dan kalorinya juga berkurang,” ucapnya, dikutip Senin (17/8/2026).

“Selain itu ginjal di usia bayi belum bekerja sempurna. Terlalu banyak air putih bisa mengencerkan kadar natrium dalam darah, dan menyebabkan keseimbangan elektrolit. Nah pada kondisi yang berat, bayi bisa mengantuk, lemas, bahkan kejang,” kata dr. Aisya.

Kapan Bayi Boleh Minum Air Putih?

Balita minum air putih. (Foto: dok Magnific/bristekjegor)

Dokter Aisyah mengatakan, bayi baru boleh minum air putih saat usianya 6 bulan dan sudah mulai MPASI. Tapi ingat, air putih cuma sebagai pelengkap. Sumber cairan utama bayi tetap ASI atau susu formula.

So, Mom and Dad, perhatikan pemberian asupan nutrisi pada bayi di bawah usia 6 bulan ya, karena hal ini menentukan tumbuh kembang dan kesehatan si kecil.

(Agustina Wulandari )

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