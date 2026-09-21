10 Vitamin Penting untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Anak

JAKARTA - Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan membutuhkan beragam zat gizi untuk mendukung kesehatan tubuh, termasuk sistem kekebalan. Kebutuhan tersebut idealnya dipenuhi melalui pola makan bergizi dan beragam, bukan hanya mengandalkan suplemen.

Melansir laman Abbott, vitamin dan sejumlah nutrisi lain memiliki fungsi berbeda bagi tubuh. Ada yang berperan dalam menjaga fungsi imun, membantu pertumbuhan sel, mendukung kesehatan tulang, hingga menjaga saluran pencernaan.

Lantas, apa saja vitamin dan nutrisi yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh anak? Berikut daftarnya.

Vitamin untuk Daya Tahan Tubuh

1. Vitamin C

Vitamin C dikenal sebagai salah satu nutrisi yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Selain memiliki sifat antioksidan, vitamin ini juga dibutuhkan dalam pembentukan kolagen serta membantu menjaga jaringan tubuh.

Kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi dari berbagai makanan, seperti jeruk, kiwi, stroberi, paprika, tomat, dan sejumlah buah serta sayuran lainnya.

2. Vitamin D

Vitamin D memiliki peran dalam fungsi sistem imun sekaligus membantu tubuh menyerap kalsium yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang.

Sumber vitamin D antara lain paparan sinar matahari, ikan berlemak, kuning telur, serta makanan yang telah diperkaya vitamin D.