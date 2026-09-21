Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

10 Vitamin Penting untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Anak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |16:10 WIB
10 Vitamin Penting untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Anak
10 Vitamin Penting untuk Jaga Daya Tahan Tubuh Anak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Anak yang sedang dalam masa pertumbuhan membutuhkan beragam zat gizi untuk mendukung kesehatan tubuh, termasuk sistem kekebalan. Kebutuhan tersebut idealnya dipenuhi melalui pola makan bergizi dan beragam, bukan hanya mengandalkan suplemen.

Melansir laman Abbott, vitamin dan sejumlah nutrisi lain memiliki fungsi berbeda bagi tubuh. Ada yang berperan dalam menjaga fungsi imun, membantu pertumbuhan sel, mendukung kesehatan tulang, hingga menjaga saluran pencernaan.

Lantas, apa saja vitamin dan nutrisi yang penting untuk mendukung daya tahan tubuh anak? Berikut daftarnya.

Vitamin untuk Daya Tahan Tubuh

1. Vitamin C

Vitamin C dikenal sebagai salah satu nutrisi yang berperan dalam mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh. Selain memiliki sifat antioksidan, vitamin ini juga dibutuhkan dalam pembentukan kolagen serta membantu menjaga jaringan tubuh.

Kebutuhan vitamin C dapat dipenuhi dari berbagai makanan, seperti jeruk, kiwi, stroberi, paprika, tomat, dan sejumlah buah serta sayuran lainnya.

2. Vitamin D

Vitamin D memiliki peran dalam fungsi sistem imun sekaligus membantu tubuh menyerap kalsium yang dibutuhkan untuk menjaga kesehatan tulang.

Sumber vitamin D antara lain paparan sinar matahari, ikan berlemak, kuning telur, serta makanan yang telah diperkaya vitamin D.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/13/298/3241809/makanan_dan_vitamin-ZqXn_large.jpg
Paparan Abu Vulkanik, Perlukah Konsumsi Makanan atau Vitamin Khusus? Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/20/298/3231157/vitamin_gummy-AzP3_large.jpg
Amankah Vitamin Gummy untuk Anak? Ini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/482/3225558/vitamin-zLCP_large.jpg
Kenapa Minum Vitamin C Bisa Bikin Lambung Perih?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/629/3213432/ibu_hamil-KToc_large.jpg
5 Vitamin Penting untuk Kesehatan Ibu Hamil dan Perkembangan Janin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/298/3195069/susu-bfAk_large.jpg
5 Vitamin dan Suplemen yang Enggak Boleh Diminum Bareng Susu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192546/vitamin-A8DU_large.jpg
Vitamin C vs Vitamin D, Mana yang Lebih Baik untuk Jaga Imun?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement