Amankah Vitamin Gummy untuk Anak? Ini Penjelasan Dokter

BELAKANGAN, vitamin gummy atau vitamin berbentuk permen kenyal semakin banyak dikonsumsi anak-anak. Vitamin ini bahkan jadi suplemen harian.

Bentuknya yang menarik dan rasanya yang manis membuat produk ini menjadi pilihan banyak orang tua. Namun, apakah gummy vitamin aman dikonsumsi setiap hari?

1. Amankah Vitamin Gummy untuk Anak?

Dokter spesialis anak, dr. Atika Nurmalitasari, Sp.A, mengatakan bahwa pada dasarnya vitamin gummy aman dikonsumsi selama produk tersebut telah memiliki izin edar dan dinyatakan aman oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Namun apakah perlu dikonsumsi terus-menerus? Menurut dr. Atika, kebutuhan vitamin setiap anak tidak selalu sama.

Ada anak yang memerlukan suplementasi karena kondisi kesehatan tertentu atau asupan gizinya belum terpenuhi. Namun, ada pula yang tidak membutuhkannya apabila kebutuhan nutrisi hariannya sudah tercukupi dari makanan.

"Jadi kalau misalnya vitamin tersebut sudah dikeluarkan sertifikasi aman oleh BPOM, umumnya aman ya,” ujar dr. Atika dalam acara Morning Zone yang tayang di YouTube Okezone.

“Hanya saja, perlu enggak sih terus-menerus? Ini tergantung kebutuhan tiap anak masing-masing," lanjutnya.