Apa Saja Vitamin yang Aman Dikonsumsi Setiap Hari?

Apa Saja Vitamin yang Aman Dikonsumsi Setiap Hari? (Foto: Freepik)

JAKARTA – Apa saja vitamin yang aman dikonsumsi setiap hari? Secara umum, vitamin yang aman dikonsumsi harian adalah multivitamin atau suplemen yang mengandung vitamin C, D, E, B kompleks, serta mineral penting seperti zinc.

Namun, sebelum memutuskan untuk mengonsumsi suplemen, pastikan kebutuhan vitamin harian sudah terpenuhi melalui makanan bergizi seimbang. Suplemen sebaiknya hanya digunakan sebagai pelengkap, dan harus dikonsumsi sesuai dengan dosis anjuran.

Vitamin yang Umum Dikonsumsi Setiap Hari

Vitamin B kompleks: Mendukung metabolisme dan fungsi saraf. Bisa ditemukan pada suplemen seperti Citoviplex.

Vitamin C: Penting untuk daya tahan tubuh dan melindungi sel dari kerusakan. Dosis harian yang direkomendasikan adalah sekitar 90 mg untuk pria dan 75 mg untuk wanita. Perokok disarankan menambah asupan sekitar 35 mg per hari.

Vitamin D: Membantu menjaga kesehatan tulang dan fungsi imun. Dosis umumnya sekitar 400 IU per hari, namun bisa lebih tinggi tergantung kebutuhan.

Vitamin E: Berperan sebagai antioksidan yang melindungi sel dari kerusakan oksidatif.

Asam folat (Vitamin B9): Penting untuk pertumbuhan dan pembentukan sel, terutama bagi wanita hamil. Dosis harian yang direkomendasikan adalah 400 mcg untuk orang dewasa.

Vitamin B12: Mendukung fungsi saraf dan pembentukan sel darah merah. Dosis harian yang disarankan adalah 2,4 mcg untuk pria dan wanita berusia di atas 14 tahun.

Mineral penting: Seperti zinc, magnesium, dan kalsium, yang sering dikombinasikan dengan vitamin dalam satu produk suplemen.

Tips Memilih Vitamin yang Aman untuk Tubuh

Cek Izin Edar dari BPOM

Pastikan produk suplemen memiliki izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Ini adalah langkah pertama untuk memastikan keamanan produk.

Waspadai Dosis Tinggi Vitamin

Pilih suplemen dengan dosis sesuai kebutuhan harian (RDA/AKG). Hindari produk yang menawarkan klaim “super dose”, karena dosis berlebihan justru bisa berbahaya.