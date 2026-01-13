Advertisement
HOME WOMEN FOOD

5 Vitamin dan Suplemen yang Enggak Boleh Diminum Bareng Susu

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |07:32 WIB
5 Vitamin dan Suplemen yang Enggak Boleh Diminum Bareng Susu
5 Vitamin yang Enggak Boleh Diminum Bareng Susu (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTASusu kaya nutrisi sehingga beberapa orang biasanya menjadikannya pendamping untuk meminum suplemen. Namun, ternyata beberapa suplemen tidak cocok dikonsumsi bersamaan dengan susu atau produk olahannya.

Hal itu karena dapat memengaruhi penyerapan atau efektivitasnya di dalam tubuh. Para ahli gizi juga sering mengingatkan bahwa interaksi antara nutrisi dan makanan bukan hanya soal aman atau tidak saja, tetapi tentang bagaimana tubuh menyerap zat aktif dari suplemen tersebut.

Saat dikombinasikan dengan susu, beberapa suplemen bisa menjadi kurang efektif atau bahkan menimbulkan gangguan pencernaan. Berikut ini beberapa suplemen yang tidak dianjurkan dikonsumsi dengan susu:

Zat Besi

Pilih waktu yang tidak berdekatan antara mengonsumsi susu dengan suplemen zat besi. Susu dan produk turunannya kaya akan kalsium yang justru dapat menghambat penyerapan zat besi di usus, sehingga kandungan suplemen besi tidak sepenuhnya terserap tubuh.

Karena itu, disarankan agar suplemen zat besi dikonsumsi bersama makanan yang rendah kalsium atau pada waktu yang berbeda dari saat minum susu.

Halaman:
1 2 3
      
Topik Artikel :
Zat Besi Suplemen Susu Vitamin
