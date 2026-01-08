Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Apa Itu Maltodekstrin? Kandungan Susu Formula yang Aman dan Diatur BPOM

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Kamis, 08 Januari 2026 |17:46 WIB
Apa Itu Maltodekstrin? Kandungan Susu Formula yang Aman dan Diatur BPOM
Apa Itu Maltodekstrin? Kandungan Susu Formula yang Diatur BPOM (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kandungan dalam susu formula kerap menjadi perhatian para orang tua, salah satunya maltodekstrin. Bahan ini cukup umum ditemukan pada produk susu formula bayi di Indonesia. Meski sering menimbulkan pertanyaan, maltodekstrin sejatinya merupakan bahan yang dinyatakan aman dan penggunaannya berada di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengenal Maltodekstrin

Maltodekstrin adalah jenis karbohidrat hasil olahan pati, yang bisa berasal dari jagung, beras, atau kentang. Proses pembuatannya dilakukan melalui hidrolisis, yakni pemecahan pati menjadi molekul glukosa berantai pendek. Karakteristik ini membuat maltodekstrin mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, termasuk sistem pencernaan bayi.

Pada masa pertumbuhan awal, bayi membutuhkan energi dalam jumlah cukup untuk menunjang perkembangan otak, kemampuan motorik, serta aktivitas fisik hariannya. Di sinilah peran karbohidrat, termasuk maltodekstrin, menjadi penting.

Fungsi Maltodekstrin dalam Susu Formula

Selain sebagai sumber energi, maltodekstrin juga berperan dalam menjaga kualitas fisik susu formula. Bahan ini membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut, mudah larut saat diseduh, serta menjaga kestabilan produk.

Pada formula tertentu, seperti susu rendah laktosa atau bebas laktosa, maltodekstrin kerap digunakan sebagai pengganti karbohidrat. Hal ini berguna bagi bayi dengan intoleransi laktosa atau gangguan pencernaan tertentu, sehingga kebutuhan energinya tetap terpenuhi tanpa memicu keluhan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/30/612/2911224/5-susu-formula-termahal-di-dunia-harganya-bisa-sampai-rp1-8-juta-wb6UTeTWNC.jpg
5 Susu Formula Termahal di Dunia, Harganya Bisa Sampai Rp1,8 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/19/612/2801514/optimalkan-tumbuh-kembang-anak-dancow-gaungkan-gerakan-aku-dan-kau-suka-dancow-mHh0r6YX99.jpg
Optimalkan Tumbuh Kembang Anak, Dancow Gaungkan Gerakan Aku Dan Kau Suka Dancow
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/27/298/2772158/tak-mampu-beli-susu-formula-ini-makanan-yang-bisa-gantikan-nutrisinya-oRcT36tMqX.jpg
Tak Mampu Beli Susu Formula? Ini Makanan yang Bisa Gantikan Nutrisinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/481/2214628/susu-formula-di-china-sebabkan-kepala-bayi-bengkak-ahli-gizi-untuk-apa-diberikan-dmfvGQJwLQ.jpg
Susu Formula di China Sebabkan Kepala Bayi Bengkak, Ahli Gizi: Untuk Apa Diberikan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/05/15/481/2214482/akibat-susu-formula-kepala-bayi-ini-bengkak-dan-tak-bisa-jalan-2MkbOaeK94.jpg
Akibat Susu Formula, Kepala Bayi Ini Bengkak dan Tak Bisa Jalan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2018/07/24/196/1926550/bayi-anda-kelaparan-tengah-malam-hati-hati-jika-beri-susu-lewat-botol-HZXqKLujZq.jpg
Bayi Anda Kelaparan Tengah Malam? Hati-Hati Jika Beri Susu lewat Botol
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement