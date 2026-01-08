Apa Itu Maltodekstrin? Kandungan Susu Formula yang Aman dan Diatur BPOM

JAKARTA – Kandungan dalam susu formula kerap menjadi perhatian para orang tua, salah satunya maltodekstrin. Bahan ini cukup umum ditemukan pada produk susu formula bayi di Indonesia. Meski sering menimbulkan pertanyaan, maltodekstrin sejatinya merupakan bahan yang dinyatakan aman dan penggunaannya berada di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Mengenal Maltodekstrin

Maltodekstrin adalah jenis karbohidrat hasil olahan pati, yang bisa berasal dari jagung, beras, atau kentang. Proses pembuatannya dilakukan melalui hidrolisis, yakni pemecahan pati menjadi molekul glukosa berantai pendek. Karakteristik ini membuat maltodekstrin mudah dicerna dan diserap oleh tubuh, termasuk sistem pencernaan bayi.

Pada masa pertumbuhan awal, bayi membutuhkan energi dalam jumlah cukup untuk menunjang perkembangan otak, kemampuan motorik, serta aktivitas fisik hariannya. Di sinilah peran karbohidrat, termasuk maltodekstrin, menjadi penting.

Fungsi Maltodekstrin dalam Susu Formula

Selain sebagai sumber energi, maltodekstrin juga berperan dalam menjaga kualitas fisik susu formula. Bahan ini membantu menghasilkan tekstur yang lebih lembut, mudah larut saat diseduh, serta menjaga kestabilan produk.

Pada formula tertentu, seperti susu rendah laktosa atau bebas laktosa, maltodekstrin kerap digunakan sebagai pengganti karbohidrat. Hal ini berguna bagi bayi dengan intoleransi laktosa atau gangguan pencernaan tertentu, sehingga kebutuhan energinya tetap terpenuhi tanpa memicu keluhan.