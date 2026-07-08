Hindari Penuaan Dini, Dokter Ungkap Vitamin yang Perlu Dikonsumsi

JAKARTA - Menua adalah hal yang alami. Namun menua dengan tetap sehat bisa diupayakan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mengonsumsi vitamin agar tak cepat mengalami penuaan dini dan tetap fit saat masa tua.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Ika Devi dalam video singkat di Instagram pribadinya menyebut bahwa tak perlu membutuhkan vitamin yang mahal. “Tapi penuhi tiga vitamin ini, pertama adalah vitamin D3,” ujarnya.

Ia memaparkan, vitamin ini alami diproduksi oleh tubuh dan sangat penting, jadi jangan sampai kekurangan D3. “Kalau vitamin D3 nya kurang yang terjadi akan mudah stres, mudah cemas, badan mudah sakit, kemudian kita tidak akan bisa melawan segala macam bakteri yang masuk,” ucapnya.

Lalu, lanjutnya, konsumsi omega 3. “Mengonsumsi omega 3 ini sangat penting untuk kesehatan jantung dan juga otak. Kalau kita tidak ingin cepat pikun, maka salah satu vitamin yang bisa kita konsumsi itu adalah omega 3,” tuturnya.

Terakhir, menurut dr. Ika adalah kolagen peptide. “Kolagen peptide ini penting karena kalau sudah tua tentunya akan kekurangan kolagen dengan bukti bahwa kulit semakin berkurang elastisitasnya, badan semakin kaku. Jadi, penuhi asupan 3 vitamin ini agar tetap sehat hingga tua,” ucapnya.

Selain mengonsumsi vitamin, tentu saja olahraga angkat beban dan jaga pola makan jadi kebiasaan yang perlu diperhatikan untuk tetap fit. So, selamat mencoba gaya hidup sehat!

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.