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Ini yang Terjadi pada Tubuhmu Kalau Kekurangan VItamin D!

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |10:05 WIB
Ini yang Terjadi pada Tubuhmu Kalau Kekurangan VItamin D!
Ilustrasi vitamin D. (Foto: dok Freepik/pvproductions)
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JAKARTA - Pernahkah kamu sering merasa lelah sepanjang hari dan mudah ngantuk meskipun tidur cukup? Awas jangan dianggap sepele, bisa jadi kamu kekurangan vitamin D.

Dokter spesialis andrologi sekaligus influencer kesehatan Jefry Tribowo dalam unggahan videonya mengatakan, kekurangan vitamin D bisa berdampak langsung pada tingkat energi seseorang. Hal ini sering ditandai dengan gejala fisik seperti rasa lelah yang berkepanjangan dan tubuh yang terasa tidak bugar.

"Banyak orang Indonesia yang kekurangan kadar vitamin D. Ada banyak studi ya yang menunjukkan hal ini. Saya pribadi pun selalu rutin mengecek pada pasien-pasien yang datang terkait kadar vitamin D-nya. Ditemukan banyak pria yang kadar vitamin D-nya ini rendah," kata dr. Jefry, dikutip Sabtu (27/6/2026).

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa vitamin D bekerja sebagai pengatur sistem otot dan tulang. Ketika kadar nutrisi ini tidak tercukupi, tubuh akan mengirimkan sinyal berupa keluhan fisik yang kerap dianggap sepele. 

"Vitamin D ini ketika dia rendah, dia akan mengalami permasalahan di tubuh. Salah satunya adalah gampang capek, lelah, dan mudah ngantukan. Karena vitamin D ini memiliki peranan yang sangat penting sekali di tubuh kita. Antara lain membantu untuk mengatur sistem otot dan juga tulang kita. Pada orang-orang yang kekurangan vitamin D, sering ngerasain badannya itu gampang capek, pegel-pegel," ucapnya.

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