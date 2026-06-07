Kapan Waktu yang Tepat Minum Suplemen?

JAKARTA - Tubuh membutuhkan asupan makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, konsumsi suplemen vitamin juga diperlukan untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun, perlu diperhatikan waktu yang tepat saat mengonsumsi suplemen agar tak berdampak buruk bagi kesehatanmu.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Nadhira Afifa, MPH, SpGK, membagikan tips kapan saat yang tepat mengonsumsi vitamin. Lewat Instagram pribadinya, ia mengungkapkan bahwa minum vitamin D dilakukan setelah makan makanan berlemak dan diminum setelah makan pagi dan makan siang.

“Karna vitamin D fat soluble, larut dalam lemak. Jadi jangan dikonsumsi saat perut kosong,” katanya.

“Untuk omega 3, sama seperti vitamin D, fat soluble, jadi penyerapannya jauh lebih efektif kalau perut nggak kosong,” ucapnya. Jadi, omega 3 bisa dikonsumsi setelah makan pagi dan makan siang. Tentunya setelah kamu makan makanan berlemak ya.

Vitamin C, lanjutnya, itu fleksibel. Diminum pagi, siang, dan sore itu tak masalah. “Yang penting jangan high dose, karena percuma akan dibuang oleh tubuh. Juga kalau ada masalah penyakit lambung, sebaiknya diminum setelah makan,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, vitamin yang mengandung zat besi idealnya diminum saat perut kosong. Tapi beberapa jenis zat besi membuat perut jadi mual dan perih.

“Jadi sebaiknya konsultasikan dulu, dan jangan konsumsi barengan dengan kopi, teh, dan susu karena penyerapannya akan terganggu. Kalau mau diminum bareng vitamin C itu lebih bagus,” katanya.

(Agustina Wulandari )

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