Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kapan Waktu yang Tepat Minum Suplemen?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |16:00 WIB
Kapan Waktu yang Tepat Minum Suplemen?
Ilustrasi minum suplemen. (Foto: dok Freepik/jcomp)
A
A
A

JAKARTA - Tubuh membutuhkan asupan makanan dan minuman yang bergizi. Selain itu, konsumsi suplemen vitamin juga diperlukan untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Namun, perlu diperhatikan waktu yang tepat saat mengonsumsi suplemen agar tak berdampak buruk bagi kesehatanmu.

Dokter Spesialis Gizi Klinik Nadhira Afifa, MPH, SpGK, membagikan tips kapan saat yang tepat mengonsumsi vitamin. Lewat Instagram pribadinya, ia mengungkapkan bahwa minum vitamin D dilakukan setelah makan makanan berlemak dan diminum setelah makan pagi dan makan siang. 

“Karna vitamin D fat soluble, larut dalam lemak. Jadi jangan dikonsumsi saat perut kosong,” katanya.

“Untuk omega 3, sama seperti vitamin D, fat soluble, jadi penyerapannya jauh lebih efektif kalau perut nggak kosong,” ucapnya. Jadi, omega 3 bisa dikonsumsi setelah makan pagi dan makan siang. Tentunya setelah kamu makan makanan berlemak ya.

Vitamin C, lanjutnya, itu fleksibel. Diminum pagi, siang, dan sore itu tak masalah. “Yang penting jangan high dose, karena percuma akan dibuang oleh tubuh. Juga kalau ada masalah penyakit lambung, sebaiknya diminum setelah makan,” tuturnya.

Selanjutnya, ia mengungkapkan, vitamin yang mengandung zat besi idealnya diminum saat perut kosong. Tapi beberapa jenis zat besi membuat perut jadi mual dan perih. 

“Jadi sebaiknya konsultasikan dulu, dan jangan konsumsi barengan dengan kopi, teh, dan susu karena penyerapannya akan terganggu. Kalau mau diminum bareng vitamin C itu lebih bagus,” katanya.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/33/3221121//reizuka_ari-SKmJ_large.jpg
Reizuka Ari Tanggapi Hujatan Netizen Soal Cara Minum Suplemen: Gue Enggak Peduli!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/24/33/3220453//reizuka_ari-hUNW_large.jpg
Reizuka Ari Panen Hujatan Usai Tenggak Banyak Suplemen Sekaligus 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/482/3215660//vitamin_anak-0KRQ_large.jpg
Kenapa Zinc dan Vitamin C dalam Suplemen Anak Tidak Dibuat 100 Persen? Begini Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/13/482/3206791//welmove_sendi_sehat-lPen_large.jpg
Tips Tetap Aktif di Usia 40an, Jaga Kesehatan Sendi agar Bebas Bergerak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/298/3195069//susu-bfAk_large.jpg
5 Vitamin dan Suplemen yang Enggak Boleh Diminum Bareng Susu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/482/3192546//vitamin-A8DU_large.jpg
Vitamin C vs Vitamin D, Mana yang Lebih Baik untuk Jaga Imun?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement