Berapa Banyak Air Kelapa yang Boleh Diminum Setiap Hari?

Berapa banyak air kelapa yang boleh diminum setiap hari? (Foto: Freepik)

AIR kelapa dikenal sebagai minuman alami yang menyegarkan sekaligus kaya akan elektrolit, vitamin, dan mineral. Tak heran jika banyak orang menjadikannya pilihan untuk menghilangkan dahaga setelah beraktivitas atau saat cuaca panas.

Namun, muncul pertanyaan berapa banyak air kelapa yang aman diminum setiap hari? Meski memiliki banyak manfaat, air kelapa tetap perlu dikonsumsi dalam jumlah yang wajar agar tidak menimbulkan efek samping.

1. Takaran Air Kelapa yang Dianjurkan

Dilansir dari Vinmec, secara umum, orang dewasa yang sehat dapat mengonsumsi sekitar 250–500 ml air kelapa per hari. Takaran itu atau setara dengan 1 butir kelapa muda berukuran sedang.

Jumlah ini sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit tubuh tanpa memberikan asupan kalium atau gula alami secara berlebihan. Apabila kamu mengonsumsi air kelapa setiap hari, sebaiknya tetap memperhatikan pola makan secara keseluruhan agar asupan nutrisi tetap seimbang.

Agar manfaatnya lebih optimal, kamu dapat mengonsumsi air kelapa pada beberapa waktu. Pagi atau siang hari untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Setelah berolahraga, guna menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang melalui keringat.

Saat cuaca panas, sebagai minuman yang menyegarkan sekaligus membantu menjaga hidrasi. Sebaiknya hindari mengonsumsi air kelapa secara berlebihan pada malam hari jika kamu mudah terbangun untuk buang air kecil.