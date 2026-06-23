Segar dan Kaya Manfaat! Intip Resep Air Kelapa Campur Nanas

JAKARTA - Mencari minuman yang segar untuk melepas dahaga tentu hal yang biasa. Namun, bagaimana jika minuman tersebut tidak hanya menyegarkan, tetapi juga kaya manfaat untuk tubuh?

Bagi kamu yang gemar mengikuti tips kesehatan alami, nama dr. Zaidul Akbar pasti sudah tidak asing lagi. Ia sering membagikan resep-resep sehat berbasis bahan alami yang mudah ditemukan di sekitar. Salah satu resep andalannya yang banyak digemari adalah perpaduan antara air kelapa muda dan buah nanas.

Selain rasanya yang tropis dan lezat, minuman ini menyimpan segudang khasiat luar biasa. Yuk, bedah manfaat dan cara membuatnya!

Manfaat Air Kelapa Campur Nanas

Penggabungan kedua bahan alami ini menciptakan minuman super yang kaya akan nutrisi. Berikut adalah beberapa manfaat utama yang bisa tubuhmu rasakan:

1. Sumber Enzim Pencernaan yang Kuat

Nanas merupakan buah yang sangat kaya akan enzim bromelin. Enzim ini berperan penting dalam memecah protein, sehingga sangat membantu meringankan kerja lambung dan melancarkan sistem pencernaan. Jika kamu sering merasa begah atau perut kembung, minuman ini bisa menjadi solusi alami.

2. Mendetoksifikasi Saluran Cerna