5 Minuman Segar untuk Cuaca Panas, Bantu Tubuh Tetap Terhidrasi

CUACA panas di siang hari yang terjadi belakangan ini membuat tubuh kehilangan lebih banyak cairan melalui keringat. Karena itu, penting untuk mengonsumsi minuman yang tidak hanya menyegarkan, tetapi juga membantu menjaga hidrasi dan menggantikan cairan yang hilang.

Okezone punya beberapa rekomendasi minuman yang bisa kamu buat di rumah saat cuaca panas datang. Minuman ini pun simple dan bisa kamu buat dengan mudah.

Berikut 5 minuman yang cocok dinikmati saat cuaca panas:

1. Air Kelapa

Air kelapa dikenal sebagai minuman alami yang kaya elektrolit, seperti kalium dan magnesium. Kandungan tersebut membantu menggantikan cairan tubuh yang hilang akibat aktivitas di bawah terik matahari.

Selain menyegarkan, air kelapa juga relatif rendah kalori. Hal ini bisa terjadi jika air kelapa dikonsumsi tanpa tambahan gula.

2. Infused Water

Kemudian, ada infused water. Minuman yang satu ini bisa dibuat dengan merendam potongan buah seperti lemon, jeruk, stroberi, atau mentimun ke dalam air putih.

Minuman ini memberikan rasa segar tanpa tambahan gula berlebih, sehingga menjadi pilihan sehat untuk menjaga hidrasi sepanjang hari.