Ramuan Minuman Penurun Kolesterol, Gampang Dibikin di Rumah

JAKARTA - Kadar kolesterol yang tinggi sering kali menjadi perhatian banyak orang, terutama setelah mengonsumsi berbagai hidangan berlemak saat momen perayaan. Untuk membantu menjaga kadar kolesterol tetap terkendali, selain menerapkan pola makan sehat dan rutin berolahraga, Anda juga bisa mencoba minuman herbal sederhana yang mudah dibuat di rumah.

Beberapa bahan alami seperti jahe, kunyit, serai, jeruk nipis, dan madu kerap dimanfaatkan sebagai minuman pendamping gaya hidup sehat. Selain memberikan sensasi hangat dan segar, ramuan ini juga menjadi pilihan banyak orang untuk melengkapi pola hidup sehat sehari-hari.

Berikut bahan dan cara membuatnya, dilansir dari kanal YouTube Diizah Kitchen.

Bahan-bahan:

1 batang serai

500 ml air

1 batang kunyit

1 ruas jahe

1 buah jeruk nipis

Madu secukupnya

Cara membuat:

Cuci bersih jahe dan kunyit, lalu potong-potong menjadi beberapa bagian.

Iris tipis serai yang telah dibersihkan.

Geprek jahe, kunyit, dan serai agar aroma serta sarinya lebih mudah keluar saat direbus.

Masukkan seluruh bahan ke dalam panci berisi 500 ml air.

Rebus hingga air mendidih.

Setelah mendidih, biarkan selama 2–3 menit sebelum mematikan api.

Tunggu hingga air rebusan hangat.

Tambahkan perasan jeruk nipis dan madu sesuai selera.

Aduk hingga merata dan minuman siap dinikmati.

Meski ramuan herbal ini dapat menjadi pilihan minuman sehat, menjaga kadar kolesterol tetap ideal tetap membutuhkan pola makan seimbang, aktivitas fisik yang cukup, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Jika memiliki riwayat kolesterol tinggi atau penyakit tertentu, konsultasikan dengan tenaga medis untuk mendapatkan penanganan yang sesuai.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.