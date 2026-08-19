Tak Hanya untuk Kulit, Manfaat Vitamin E Juga Ampuh untuk Perawatan Rambut

JAKARTA - Vitamin E dapat memberikan manfaat kesehatan untuk rambut maupun kulit kepala. Vitamin ini paling dikenal karena sifat antioksidannya yang membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan melindungi sel-sel tubuh.

Melansir Healthline, sejak tahun 1950-an, vitamin E sudah digunakan dalam dunia dermatologi untuk membantu melindungi kulit dari penuaan, peradangan, dan kerusakan akibat sinar matahari. Belakangan ini, vitamin E sering disebut-sebut sebagai solusi andalan untuk mengubah rambut yang kusut dan rusak menjadi rambut yang berkilau, indah, dan mudah diatur.

Apa Saja Manfaat Vitamin E untuk Rambut?

Penelitian awal menunjukkan bahwa vitamin E dapat membantu meningkatkan kesehatan kulit kepala dan rambut secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa manfaat utamanya:

Cegah kerontokan rambut: Sebuah penelitian kecil menemukan bahwa suplemen vitamin E bisa meningkatkan pertumbuhan rambut pada orang yang mengalami kerontokan. Sifat antioksidannya diyakini membantu mengurangi stres oksidatif di kulit kepala, yang sering menjadi penyebab rambut rontok.

Sebuah penelitian kecil menemukan bahwa suplemen vitamin E bisa meningkatkan pertumbuhan rambut pada orang yang mengalami kerontokan. Sifat antioksidannya diyakini membantu mengurangi stres oksidatif di kulit kepala, yang sering menjadi penyebab rambut rontok. Tingkatkan sirkulasi darah di kulit kepala: Vitamin E dapat melancarkan aliran darah. Peningkatan suplai darah ini diyakini mampu memperbaiki kesehatan rambut, serta mendorong pertumbuhan dan memperbesar ukuran folikel rambut.

Vitamin E dapat melancarkan aliran darah. Peningkatan suplai darah ini diyakini mampu memperbaiki kesehatan rambut, serta mendorong pertumbuhan dan memperbesar ukuran folikel rambut. Menyeimbangkan produksi minyak: Vitamin E penting untuk menciptakan lapisan pelindung di permukaan kulit guna mengunci kelembapan. Minyak yang mengandung vitamin E, seperti minyak alpukat dapat membantu melembapkan kulit kepala sekaligus mencegah produksi minyak berlebih.

Vitamin E penting untuk menciptakan lapisan pelindung di permukaan kulit guna mengunci kelembapan. Minyak yang mengandung vitamin E, seperti minyak alpukat dapat membantu melembapkan kulit kepala sekaligus mencegah produksi minyak berlebih. Menambah kilau rambut: Rambut bisa terlihat kusam dan kusut saat rusak. Minyak yang kaya akan vitamin E dapat membantu menggantikan lapisan lemak pelindung di luar kutikula rambut yang hilang. Hasilnya, rambut akan kembali berkilau, tidak mudah patah, dan terlindungi dari kerusakan.

Rambut bisa terlihat kusam dan kusut saat rusak. Minyak yang kaya akan vitamin E dapat membantu menggantikan lapisan lemak pelindung di luar kutikula rambut yang hilang. Hasilnya, rambut akan kembali berkilau, tidak mudah patah, dan terlindungi dari kerusakan. Jaga kesehatan kulit kepala: Kulit kepala yang tidak sehat akan membuat kualitas rambut menjadi buruk. Vitamin E menjaga kesehatan kulit kepala dengan mengurangi stres oksidatif, sehingga memberikan fondasi yang kuat bagi rambut untuk tumbuh.

Apakah Ada Efek Sampingnya?

Iritasi Kulit: Selalu encerkan minyak vitamin E murni sebelum mengoleskannya. Minyak vitamin E yang tidak diencerkan dapat menyebabkan iritasi atau ruam pada kulit.

Risiko Dosis Tinggi: Mengonsumsi suplemen vitamin E dalam dosis tinggi dapat mengganggu produksi hormon tiroid, melemahkan tulang, dan meningkatkan risiko kanker prostat.

Sebagai catatan, rata-rata orang dewasa sebenarnya hanya membutuhkan sekitar 15 miligram vitamin E setiap harinya.

Vitamin E bisa menjadi tambahan yang luar biasa untuk perawatan rambut kamu. Kamu bahkan tidak selalu membutuhkan produk yang mahal karena bahan makanan di dapur kamu bisa menjadi langkah awal yang bagus!

Meskipun ada banyak produk di pasaran, ada baiknya kamu berdiskusi dengan dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan perawatan vitamin E yang kuat atau meminum suplemen, terutama jika kamu memiliki kondisi medis tertentu pada kulit atau rambut.

(Agustina Wulandari )

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