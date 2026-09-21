Mengapa Anak Lebih Gampang Kena Influenza Ketimbang Orang Dewasa? Ini Penyebabnya

JAKARTA - Anak-anak, terutama bayi dan balita, menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian lebih ketika kasus influenza meningkat. Kondisi sistem kekebalan tubuh yang masih berkembang membuat anak memiliki risiko lebih tinggi mengalami infeksi dibandingkan orang dewasa.

Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Prof. DR. Dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT(K), menjelaskan bahwa influenza memiliki karakteristik berbeda dengan selesma atau common cold. Virus influenza dapat berkembang biak di dalam sel tubuh dan memicu peradangan yang kemudian menimbulkan berbagai gejala.

“Bagaimana sih begitu si virus itu masuk? Ingat, tidak sama influenza atau flu itu sama dengan selesma atau common cold. Flu dia itu lebih berat dan begitu dia masuk, dia akan mengikuti bagaimana RNA, DNA, genetik kita, sehingga dia bisa memperbanyak dirinya di dalam sel kita sampai sel kita rusak, kemudian dia akan dikeluarkan,” ujar Prof. Anggraini dalam konferensi pers IDAI secara daring.

Virus Memicu Peradangan di Saluran Pernapasan

Setelah berhasil masuk ke dalam tubuh, virus influenza akan memperbanyak diri di dalam sel. Ketika partikel virus baru dilepaskan, jaringan saluran pernapasan kemudian mengalami respons peradangan sebagai bagian dari mekanisme pertahanan tubuh.

“Begitu dikeluarkan dia banyak, dia ke jaringan-jaringan untuk pernapasan menyebabkan adanya peradangan. Nah, peradangan ini yang memperlihatkan tanda dan gejala sakit, peradangan ini bisa pulih berminggu-minggu," ucapnya.

Prof. Anggraini juga menjelaskan bahwa infeksi dapat menimbulkan gejala yang bersifat sistemik apabila virus dan respons tubuh tidak hanya terbatas pada saluran pernapasan.