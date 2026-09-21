7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A

7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A (Foto: Freepik)

JAKARTA - Menjaga asupan makanan anak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus Influenza A. Pola makan bergizi seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi sistem kekebalan.

Selain memberikan vitamin atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan, orangtua dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak melalui makanan sehari-hari. Sejumlah bahan makanan juga mengandung protein, vitamin, mineral, serta zat gizi lain yang mendukung kesehatan tubuh.

Berikut 7 makanan dan minuman yang baik untuk imunitas anak.

1. Sup

Makanan berkuah seperti sup dapat menjadi pilihan ketika anak sedang mengalami gejala batuk atau pilek. Kuah hangat dapat membantu memberikan rasa nyaman dan menjaga asupan cairan.

Sup juga dapat dibuat dengan berbagai bahan bergizi, seperti daging sebagai sumber protein serta sayuran yang mengandung vitamin dan mineral.

Kaldu ayam juga mengandung protein dan sejumlah zat gizi yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi anak.

2. Jahe