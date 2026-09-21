Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 21 September 2026 |14:15 WIB
7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A
7 Makanan yang Bagus untuk Imunitas Anak di Tengah Kasus Influenza A (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Menjaga asupan makanan anak menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan di tengah meningkatnya perhatian terhadap kasus Influenza A. Pola makan bergizi seimbang dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsi sistem kekebalan.

Selain memberikan vitamin atau suplemen sesuai anjuran tenaga kesehatan, orangtua dapat memenuhi kebutuhan nutrisi anak melalui makanan sehari-hari. Sejumlah bahan makanan juga mengandung protein, vitamin, mineral, serta zat gizi lain yang mendukung kesehatan tubuh.

Berikut 7 makanan dan minuman yang baik untuk imunitas anak.

1. Sup

Makanan berkuah seperti sup dapat menjadi pilihan ketika anak sedang mengalami gejala batuk atau pilek. Kuah hangat dapat membantu memberikan rasa nyaman dan menjaga asupan cairan.

Sup juga dapat dibuat dengan berbagai bahan bergizi, seperti daging sebagai sumber protein serta sayuran yang mengandung vitamin dan mineral.

Kaldu ayam juga mengandung protein dan sejumlah zat gizi yang dapat melengkapi kebutuhan nutrisi anak.

2. Jahe

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/21/482/3243246/flu-Uhqc_large.jpg
Waspada Influenza A, Ini 5 Tips Jaga Imunitas Anak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/482/3243069/influenza-5ZEi_large.jpg
Kasus Influenza A Meningkat, IDAI Ungkap Peningkatan Paling Tinggi Bukan di Indonesia tapi Singapura
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/482/3243031/influenza-myQ9_large.jpg
Masa Penularan Influenza A: Bisa Menular Sebelum Gejala hingga 7 Hari Setelahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/19/482/3243002/masker-o2CI_large.jpg
Waspada Influenza A, Dokter Ungkap Masker Medis Tak Boleh Dipakai Berulang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/482/3242906/vaksin-LM9n_large.jpg
Mengapa Sudah Vaksin Influenza Masih Kena Flu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/09/18/629/3242847/anak_sekolah-ghFe_large.jpg
Dokter Ungkap Cara Cegah Penularan Influenza A di Sekolah, dari Cuci Tangan hingga Ventilasi
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement