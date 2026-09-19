Masa Penularan Influenza A: Bisa Menular Sebelum Gejala hingga 7 Hari Setelahnya

MASA penularan influenza A penting diketahui. Pasalnya kini, kasus infeksi saluran pernapasan sedang meningkat.

Masih banyak anggapan bahwa virus influenza hanya menular ketika seseorang sudah mengalami gejala. Padahal, virus dapat ditularkan bahkan sebelum orang yang terinfeksi menyadari dirinya sedang sakit.

1. Masa Inkubasi Influenza A

Dokter Spesialis Anak dari Siloam Hospitals TB Simatupang, dr. Yogi Prawira, Sp.A, Subsp.ETIA(K), dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menjelaskan bahwa setelah virus masuk ke dalam tubuh, seseorang akan melewati masa inkubasi sebelum gejala muncul. Menurutnya, masa inkubasi influenza dapat berlangsung sekitar 1 hingga 4 hari.

Artinya, seseorang yang baru terinfeksi belum tentu langsung mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, atau keluhan lainnya. Selama periode ini, seseorang dapat terlihat sehat meskipun sudah terinfeksi.

“Jadi salah satu yang seringkali kita salah kaprah adalah berpikir virus ini menular pada saat gejala timbul. Padahal tidak,” ujar dr. Yogi.

2. Influenza Bisa Menular Sebelum Gejala

Hal yang perlu diperhatikan adalah penularan influenza dapat terjadi sebelum gejala muncul. dr. Yogi menjelaskan bahwa masa penularan influenza dapat dimulai sekitar satu hari sebelum gejala timbul. Kondisi ini membuat seseorang yang terlihat sehat tetap berpotensi menularkan virus kepada orang lain.

Dengan demikian, seseorang tidak bisa hanya mengandalkan ada atau tidaknya gejala untuk mengetahui apakah orang di sekitarnya sedang membawa virus influenza.

“Jadi setelah kita ketularan, masa inkubasi mulai dari virus masuk sampai ada gejala mungkin sekitar 1-4 hari,” jelasnya.

“Nah kemudian, masa penularan justru itu terjadi tinggi-tingginya satu hari sebelum gejala timbul hingga kira-kira 5-7 hari setelahnya,” sambungnya.