Ciri-Ciri Anak yang Kena Influenza A, Ini Gejalanya

JAKARTA - Anak yang mengalami demam tinggi secara tiba-tiba disertai batuk berat, nyeri otot, menggigil hingga tubuh terasa lemas perlu mendapat perhatian orang tua. Gejala tersebut dapat muncul pada infeksi influenza A yang belakangan menjadi perhatian.

Mengutip laman resmi Kementerian Kesehatan, influenza merupakan infeksi virus yang menyerang sistem pernapasan, seperti hidung, tenggorokan, bahkan paru-paru. Meski beberapa gejalanya menyerupai flu biasa, influenza memiliki beberapa tipe, yakni A, B, dan C.

Influenza A dapat menyebabkan wabah flu musiman hingga pandemi global. Sementara itu, influenza B umumnya berkaitan dengan wabah musiman dan influenza C cenderung menimbulkan gejala yang lebih ringan serta jarang menyebabkan wabah.

Meski demikian, orang tua tetap perlu waspada karena influenza merupakan salah satu penyakit yang cukup umum menyerang anak, terutama ketika mulai muncul gejala yang lebih berat.

Saat ini, kasus influenza A pada anak juga menjadi perhatian. Dokter Spesialis Anak, dr. Ardi Santoso, melalui unggahan di akun Instagram-nya menjelaskan bahwa influenza A bukan sekadar flu atau pilek biasa. Penyakit tersebut dapat muncul secara mendadak dengan sejumlah gejala.