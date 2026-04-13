5 Minuman Herbal untuk Redakan Flu saat Cuaca Tak Menentu

JAKARTA - Cuaca yang tak menentu sering kali membuat tubuh lebih rentan terserang flu. Perubahan suhu yang drastis bisa melemahkan daya tahan tubuh, sehingga virus lebih mudah masuk.

Selain istirahat yang cukup dan menjaga pola makan, mengonsumsi minuman hangat juga bisa menjadi cara alami untuk membantu meredakan gejala flu.

Berikut lima minuman yang bisa membantu meredakan flu saat cuaca tidak menentu:

1. Teh Jahe Hangat

Jahe dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu memberikan efek hangat pada tubuh. Minuman ini dapat membantu meredakan tenggorokan gatal, mengurangi hidung tersumbat, serta meningkatkan sistem imun. Anda bisa menambahkan sedikit madu agar rasanya lebih nikmat sekaligus memberikan manfaat tambahan.

2. Air Lemon Hangat