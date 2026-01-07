7 Makanan Ini Bisa Bantu Sembuhkan Flu Lebih Cepat

JAKARTA - Belakangan ini, flu menjadi isu kesehatan yang marak diperbincangkan. Apalagi munculnya super flu yang disebut-sebut sudah mulai memasuki wilayah Indonesia.

Super flu sebenarnya bukan sesuatu yang baru, namun pemulihannya memang membutuhkan waktu agak lebih lama dibanding pilek biasa. Untuk itu, jika Anda terkena flu, ada beberapa pilihan makanan yang bisa mempercepat pemulihan dan meredakan gejalanya.

Berikut ini tujuh makanan dan minuman yang dapat dicoba saat tubuh sedang berjuang melawan infeksi saluran pernapasan:

Sup Ayam

Sup ayam bukan hanya nyaman di perut, namun juga menyediakan protein, vitamin, mineral, dan elektrolit sambil membantu tubuh tetap terhidrasi. Uap hangatnya pun dapat membantu membuka hidung tersumbat.