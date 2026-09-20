Waspada Influenza A, IDAI: Virus Cepat Bermutasi ke Manusia Bahkan Hewan

JAKARTA — Kasus Influenza A saat ini tengah menjadi kekhawatiran khususnya bagi para orang tua yang memiliki anak balita atau masih kecil. Namun, kasus di Indonesia sendiri saat ini belum mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Meski demikian, Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) tetap mengimbau masyarakat agar tetap waspada.

Bukan tanpa alasan, IDAI mengingatkan pentingnya kewaspadaan ekstra terhadap infeksi Influenza A karena memiliki daya tular tinggi serta kemampuan bermutasi yang sangat cepat.

Anggota Unit Kerja Koordinasi (UKK) Infeksi Penyakit Tropik IDAI, Prof. DR. Dr. Anggraini Alam, Sp.A, Subsp. IPT(K), menjelaskan bahwa struktur permukaan virus influenza dikelilingi tonjolan, yakni hemaglutinin dan neuraminidase. Kedua elemen inilah yang memfasilitasi virus untuk menempel pada sel tubuh sekaligus melakukan proses mutasi.

Dari beberapa tipe virus yang beredar, tipe A dan B merupakan yang paling sering menginfeksi manusia. Meski demikian, tipe A dengan subtipe H1N1 dan H3N2 menjadi spesies yang paling mendominasi sirkulasi dan patut diwaspadai keberadaannya. Bahkan tipe A memiliki tingkat mutasi yang sangat cepat, tidak hanya kepada manusia namun juga hewan.

"Ini yang paling sering terjadi adalah justru flu A, datanya paling tinggi. Ternyata flu A ini yang kita harus hati-hati karena dia ini hobinya cepat sekali mutasi, tidak hanya manusia, hewan pun juga, dan terutama menjadi perhatian kita adalah babi," kata Prof. Anggraini dalam konferensi pers daring yang digelar IDAI, Jumat (18/9/2026).