Susah Bangun Pagi? Yuk Pakai Cara Ini Biar Nggak Telat Aktivitas!

JAKARTA - Untuk sebagian orang, bangun pagi jadi sebuah masalah dalam kehidupannya. Kesulitan bangun pagi ini berdampak pada kegiatan saat dimulainya hari. Tak jarang, orang yang punya masalah bangun pagi ini akan sering terlambat ke kantor atau kegiatan lainnya.

Meski kamu bisa minum kopi untuk mengusir rasa kantuk, namun terlalu banyak kafein justru bisa membuat kamu gelisah, cemas, dan bolak-balik ke kamar mandi. Nah, daripada bergantung pada kopi, ada strategi yang didukung oleh sains untuk meningkatkan energi kamu di pagi hari seperti yang dilansir dari Healthline.

Jurus Jitu Bangun Pagi

1. Jangan tekan tombol snooze sama sekali

Menunda alarm hanya akan membuat kamu masuk ke fase "tidur terpotong". Bukannya makin segar, kamu malah akan makin kesulitan berfungsi sepanjang hari. Kalau memang butuh tidur lebih lama, lebih baik pasang alarm di jam yang paling mepet, dan langsung bangun saat alarm berbunyi.

2. Minum segelas air putih saat baru bangun

Rasa lelah sering kali adalah gejala dehidrasi. Untuk mencegahnya, langsung segarkan tubuh kamu dengan minum segelas air putih sebelum mulai bergerak beraktivitas.

3. Lakukan peregangan dengan yoga

Saat tidur, otot-otot akan lumpuh sementara (atonia). Melakukan peregangan saat baru bangun akan melancarkan peredaran darah, sehingga oksigen dan nutrisi bisa tersalurkan ke otot dan otak kamu.

4. Mandi air dingin

Sebuah ulasan penelitian tahun 2025 menyebutkan bahwa terapi air dingin bisa mengurangi stres dan peradangan. Kalau tidak sanggup mandi air dingin, memercikkan air dingin ke wajah saja sudah cukup untuk memberi sinyal perubahan suhu yang membantu kamu lebih melek.

5. Sarapan untuk memicu energi