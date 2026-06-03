Aroma Kopi Bisa Bikin Tenang dan Lebih Fokus? dr. Gia Ungkap Faktanya

JAKARTA - Menikmati secangkir kopi memang sangat nikmat, apalagi jika kondisi otak sedang butuh fokus dari banyaknya tekanan dan beban pikiran maupun pekerjaan yang ada. Sebelum menyeruput secangkir kopi, banyak orang mencium terlebih dahulu aroma dari kopi tersebut yang juga dianggap bisa menenangkan.

Dokter umum sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam akun instagramnya menuliskan, hal tersebut bukanlah sugesti semata namun merupakan sebuah fakta.

Ia menjelaskan, aroma kopi memiliki efek tersendiri meski tidak mengandung kafein seperti pada kopi. Menghirup aroma kopi secara ilmiah dalam menurunkan kadar stres dan membantu tubuh lebih santai dan rileks.

“Penelitian yang dipublikasikan di Scientific Reports (2021) menunjukkan bahwa menghirup aroma kopi dapat menurunkan hormon stres seperti kortisol, serta membantu tubuh menjadi lebih rileks,” tulis dr. Gia, dikutip Rabu (3/5/2026).

Tidak hanya itu, ia menyebut bahwa berdasarkan penelitian, aroma kopi juga bisa meningkatkan kemampuan kognitif. Seperti kemampuan analisis dan fokus saat melakukan aktivitas.

“Selain itu di studi dalam Journal of Environmental Psychology menemukan bahwa aroma kopi dapat meningkatkan performa kognitif, terutama dalam tugas analitis, dan efek ini terjadi karena otak memiliki ekspektasi bahwa kopi akan meningkatkan fokus,” ucapnya.

Menurutnya, hal itu disebabkan karena otak sudah terbiasa mendapat asupan kopi saat seseorang tersebut membutuhkan fokus dalam menjalankan aktivitas. Sehingga otak akhirnya belajar dan menganggap aroma kopi sebagai sebuah alarm bahwa waktu untuk tenang dan fokus sudah dimulai.