Minum Kopi Bikin Sering Bolak-balik Toilet? Ini Penjelasan Dokter

MINUM kopi jadi rutinitas yang sudah melekat bagi masyarakat saat ini. Jika belum minum kopi, orang-orang biasanya merasa kurang bersemangat dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Meski membuat lebih bersemangat dan juga hilang rasa kantuk, minum kopi ternyata bisa bikin orang lebih sering bolak-balik toilet. Hal ini terjadi karena rasa ingin pipis meningkat.

1. Minum Kopi Bikin Sering Bolak-balik Toilet

Dokter Spesialis Urologi Siloam Hospitals Mampang, dr. Yudistira P Kloping, Sp. U, M.Ked.Klin, dalam program Morning Zone di Youtube Okezone, membenarkan kondisi orang jadi merasa lebih sering bolak-balik ke toilet setelah minum kopi. Menurutnya, hal ini merupakan efek nyata yang terjadi pada tubuh.

Hal ini terjadi karena kopi mengandung kafein yang memiliki berbagai efek pada tubuh. Selama ini, kafein lebih dikenal karena efeknya yang membuat tubuh lebih segar, fokus, dan tidak mudah mengantuk. Namun ternyata, pengaruhnya tidak hanya terjadi di otak saja.

“Jadi memang ini fakta ya. Untuk semua orang, baik orang sehat maupun yang sudah ada masalah di saluran kencing, kalau minum kopi memang pasti jadi lebih sering pipis atau pipisnya jadi lebih banyak,” ujar dr. Yudistira.

“Kafein selain punya pengaruh di otak jadi lebih alert dan enggak ngantuk, ada efek juga ke organ-organ lain seperti jantung, makanya jadi lebih berdebar-debar karena adrenalin naik,” lanjutnya.