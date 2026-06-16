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Batas Aman Minum Americano, Dokter Tirta: 3 Gelas Sehari Itu Cukup

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |16:00 WIB
Batas Aman Minum Americano, Dokter Tirta: 3 Gelas Sehari Itu Cukup
Ilustrasi kopi americano. (Foto: dok Freepik/azerbaijan_stockers)
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JAKARTA - Buat kamu yang hobi minum kopi dan bisa menghabiskan lebih dari dua gelas per hari wajib tahu berapa batas aman konsumsi kopi harian. Apakah aman jika minum kopi lebih dari dua gelas? Apa bahaya yang terjadi pada tubuh?

Lewat Instagram pribadinya, Dokter sekaligus Influencer Kesehatan Tirta Mandira Hudhi mengungkap fakta bahwa konsumsi kopi harian adalah 3-6 gelas espresso. “Itu hanya menyebabkan peningkatan sistolik sedikit, sekitar 8-10 persen, dan akan menyebabkan toleransi pada saraf simpatisnya akibat efek kafeinnya,” ucapnya.

“Apalagi kalau kopi kamu americano, espresso yang diencerkan. Americano adalah espresso yang diencerkan pakai air, sehingga kandungan kafeinnya nggak sebesar espresso. Awal mulanya americano dibuat di Italia gara-gara mereka minum espresso nggak kuat, lalu diencerkan,” kata dr. Tirta.

Jadi, menurutnya, minum kopi espresso tiga gelas tak masalah, kecuali kamu minum kopinya itu 3 liter per hari, akan terjadi gangguan jantung. “Tapi bagi orang yang memiliki gangguan aritmia atau gangguan irama jantung, memang konsumsi kopi terutama yang espresso harus dibatasi, diizinkan jika kamu memakai campuran lain seperti latte, campur dengan susu, cappuccino juga bisa,” ucap dr. Tirta.

(Agustina Wulandari )

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Topik Artikel :
minum kopi kopi Espresso Americano
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